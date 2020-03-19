В «Российской сантехнике» внедрено решение «Корус | Управление запасами»

ГК «Корус консалтинг» завершила настройку облачного сервиса «Корус | Управление запасами» для розничной сети «Российская сантехника». Всего за месяц ритейлер кардинально перестроил процессы управления закупками, так что запасы на складах уменьшились на 20%. Высвободившиеся оборотные средства позволят осуществлять дальнейшее развитие сети более эффективно.

«Российская сантехника» – сеть магазинов сантехники, расположенных в Твери, Тверской, Калужской, Нижегородской и Московской областях. В сети представлено более 20 тысяч товаров сантехнического назначения, а также мебели для ванных комнат собственного производства. Кроме этого «Российская сантехника» имеет собственный сервисный центр и инженерный центр.

Управление товарным ассортиментом – сложная задача для розничной компании с тысячами товарных позиций. В ручном режиме такое управление часто приводит к двум крайностям: недопоставками или, наоборот, затовариванию складов. Это, в свою очередь, несет риски упущенных продаж и неэффективного использования оборотных средств.

Руководство компании «Российская сантехника» давно задумывалось об автоматизации управления заказами, так как анализ и расчет заказа по большому количеству номенклатуры занимал очень много времени. Необходимо было ускорить и оптимизировать процесс. Для этих целей руководство компании выбрало решение «Корус | Управление запасами».

«Корус | Управление запасами» – облачный сервис, который интегрируется с учетной системой компании и позволяет на основе исторических данных о закупках выявить сезонность спроса и его основные тренды. На основе этих трендов сервис формирует наиболее оптимальный план заказов и поставок. Его использование сокращает неликвидные запасы на складах на 40% и увеличивает продажи в среднем на 20% за счет наличия тех позиций, на которые присутствует наибольший спрос. В среднем оборачиваемость складов, управляемых на базе решения, увеличивается вдвое, а обслуживание заказов происходит в 14 раз быстрее.

«Поскольку все позиции вручную проанализировать было невозможно, раньше у нас получалось много ошибок. Склады компании росли, как и издержки на их обслуживание, а продавать при этом было нечего. Кроме этого мы хоронили в запасах большие оборотные средства. Вся эта ситуация заставила нас кардинально пересмотреть подход к управлению запасами. Использование сервиса “Корус | Управление запасами” дало очень быстрый и ощутимый эффект. За первые два месяца работы запасы на складах снизились почти на 20%, и значительно вырос оборот», – отметил Олег Крахмальный, руководитель отдела продаж компании «Русская Сантехника».

«Отличительной особенностью данного проекта стала быстрота развертывания решения из облака. Мы приступили к работе в конце 2019 года, и уже в январе “Русская Сантехника” получила эффект от его использования. Запасы на складах компании выровнялись и снизились, а продажи и оборот, напротив, существенно выросли», – отметила Татьяна Москвитина, руководитель направления «Управление запасами» ГК «Корус консалтинг».