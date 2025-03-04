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Индексная книга (каталог) CNews*
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Иванченко Александра


04.03.2025 Группа «М.Видео-Эльдорадо» запустила быструю доставку через «Яндекс Еду» и «Деливери» 1
27.09.2024 Мобильное приложение «М.Видео» снова доступно для установки в AppStore 1
11.09.2024 Теперь товары «М.Видео» можно заказать с круглосуточной доставкой за 1-2 часа через «Яндекс Маркет» 1
06.02.2024 Маркетплейс «М.Видео-Эльдорадо» удвоил оборот и количество продавцов в 2023 году 1
13.10.2023 Оборот маркетплейса «М.Видео-Эльдорадо» за восемь месяцев 2023 г. вырос в 3,5 раза  1
21.02.2023 «М.Видео-Эльдорадо» начнет продавать в магазинах товары для фитнеса от партнеров своего маркетплейса 1
19.01.2023 «М.Видео-Эльдорадо» стала крупнейшим партнером «Яндекс маркета» по числу магазинов с самовывозом и подключила доставку силами маркетплейса 1
17.08.2022 «М.Видео-Эльдорадо» запустила расширенную аналитику по трафику и спросу на электронику в личном кабинете поставщика 1
03.08.2022 «М.Видео-Эльдорадо» расширяет поддержку малого и микробизнеса на маркетплейсе 1
20.04.2022 «М.Видео-Эльдорадо» расширяет ассортимент доступной техники – за год количество партнеров маркетплейса увеличилось в 1,5 раза 1
07.02.2006 14 февраля состоится семинар о защите информационной инфраструктуры предприятия 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Иванченко Александра и организации, системы, технологии, персоны:

М.Видео-Эльдорадо - OneRetail - One Retail - Единый ритейл 59 3
Yandex - Яндекс 7456 2
Supra 35 1
Meditech - Medical Information Technology 4 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 110 1
Apple Inc 12159 1
Glen Dimplex - Morphy Richards 6 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2403 9
Kuppersberg - Купперсберг - Monsher - MG - Эм-Джи Русланд 14 1
Яндекс.Доставка 71 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12129 9
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2302 8
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4437 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51169 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66958 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24322 5
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7122 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3042 2
Аксессуары 3917 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5113 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11249 2
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 637 2
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1053 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7656 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12050 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1270 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8219 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1062 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4785 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 548 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 972 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10181 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14472 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 360 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг -Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1137 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1154 1
Наушники - Headphones 4039 1
Умные платформы 1709 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4773 1
Торговля розничная - Click&Collect - самовывоз 30 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 717 1
Индустрия красоты - Товары для красоты, ухода за собой и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care 175 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2408 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7708 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 350 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16216 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5332 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24332 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1183 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12261 1
Яндекс.Маркет 960 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 917 1
Apple iOS 7857 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7112 1
Google Play - Google Store - Android Market 3309 1
Google Android 14087 1
Apple - App Store 2904 1
VK RuStore - Рустор 351 1
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Россия - РФ - Российская федерация 145752 10
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17516 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3978 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2995 2
Россия - СФО - Новосибирск 4338 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14159 1
Москва - Садовое кольцо 146 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1302 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 945 1
Казахстан - Республика 5574 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2765 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1580 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1974 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24295 9
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5566 9
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2139 5
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 108 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7059 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5910 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8799 3
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1331 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4922 2
Аудит - аудиторский услуги 2699 2
Налогообложение - УСН - Упрощенная система налогообложения 113 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9925 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51512 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6195 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10019 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6444 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 142 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 508 1
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Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1012 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11031 1
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 132 1
Сантехника - Plumbing - Санитарная техника - Sanitary equipment 55 1
Логистика - Курьерские услуги - From door to door - От двери до двери 130 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5186 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 866 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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