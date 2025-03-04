Группа «М.Видео-Эльдорадо» запустила быструю доставку через «Яндекс Еду» и «Деливери»

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявила о старте быстрой доставки товаров из «М.Видео» еще и через сервисы «Яндекс Еда» и «Деливери». Теперь клиенты могут заказать более 6 тыс. позиций, включая смартфоны, гаджеты, ноутбуки, устройства для умного дома и другую электронику с доставкой за 1–2 часа через привычные интерфейсы и быть уверенными в качестве товара и сервиса.

На первом этапе к сервисам подключены 30 магазинов «М.Видео» в Москве, а также 24 магазина в Санкт-Петербурге, Казани, Омске и других городах-миллионниках России. Найти товары можно в разделе «Электроника». Доставка не включает в себя крупногабаритную бытовую технику и электронику весом более 30 кг. Заказ доставит автокурьер, сотрудничающий с сервисами «Яндекс Еды» и «Деливери».

Директор по электронной коммерции группы «М.Видео-Эльдорадо» Александра Иванченко сказала: «Сотрудничество с «Яндекс Едой» и «Деливери» — это важный шаг в развитии нашей омниканальной стратегии. Мы стремимся сделать покупку электроники максимально удобной и быстрой, а выход на новые платформы позволяет нам расширить аудиторию и предложить клиентам дополнительные варианты получения товаров. Быстрая доставка электроники — это не просто тренд, а необходимость в современном ритейле, и мы уверены, что данный формат будет востребован у наших покупателей».

В 2025 г. «Яндекс Еда» и «Деливери» планируют расширить региональное покрытие доставки товаров из категории «Электроника» и подключить к доставке магазины «Эльдорадо». Сервисы регулярно расширяют количество партнеров и добавляют их товары в свой ассортимент.