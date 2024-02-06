Маркетплейс «М.Видео-Эльдорадо» удвоил оборот и количество продавцов в 2023 году

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, подвела итоги развития собственного маркетплейса электроники и сопутствующих товаров. По итогам 2023 г. оборот платформы увеличился в два раза год к году, чему способствовал рост числа партнёров, развитие возможностей площадки и расширение ассортимента новыми категориями комплементарных товаров.

«М.Видео-Эльдорадо» в рамках профильного маркетплейса предлагает более сотни тысяч партнёрских товаров. За год количество партнёров на площадке выросло почти в два раза год к году до более 800, а ассортимент вырос в 1,5 раза относительно показателей 2022 г. Около трети партнёров составили субъекты малого бизнеса, работающие на упрощённой системе налогообложения.

Ассортимент включает как привычные, так и комплементарные категории: электроинструменты, товары для сада, спорта и здоровья, электронные игрушки, камины, товары для авто. Во второй половине года в ассортименте появились модульные кухни, компьютерные комплектующие и сантехника, которая насчитывает около 23 тыс. наименований мебели для ванной, смесителей, раковин, душевых систем и других товаров.

Помимо онлайн-витрины ритейлер предлагает мерчантам уникальную возможность демонстрации товаров на полках магазинов «М.Видео» и «Эльдорадо». Омникальный формат позволяет покупателям принять решение о приобретении товара на основе личного опыта и консультаций, а селлерам – напрямую взаимодействовать с аудиторией и расширять инструменты продаж. В 2013 г. такой возможностью воспользовалось 50 поставщиков телевизоров, встраиваемой, садовой и мелкой бытовой техники, категорий для здоровья и спорта. За год продажи товаров, представленных одновременно на полках и онлайн, выросли более чем в 15 раз.

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По итогам года в топ-5 городов по объёму продаж маркетплейса вошли Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Казань. Наибольшим спросом пользовались товары для дома – встраиваемая, крупная и мелкая бытовая техника. Товарами с наибольшей динамикой роста в деньгах в годовом выражении оказались телевизоры, смартфоны, продажи которых выросли в 6 раз, а также садовая техника и оборудование, продажи которых увеличились почти втрое относительно предыдущего года.

Директор направления цифровизации партнёрского опыта и развития ассортимента «М.Видео-Эльдорадо» Александра Иванченко сказала: «Маркетплейс продолжает усиливать ассортимент «М.Видео-Эльдорадо» и выступать уникальной омниканальной площадкой для технологичных товаров. Группа предлагает конкурентные комиссии, разнообразные форматы сотрудничества, выгодные условия хранения и взаиморасчётов для поставщиков. Постоянное совершенствование ИТ-инфраструктуры обеспечивает удобство ведения бизнеса и промокампаний. Селлерам доступны различные механики продвижения в рамках федеральных промоакций, а также широкие рекламные возможности, включая баннерную рекламу на сайте и indoor-рекламу на цифровых поверхностях в магазинах, а также управление рекламой в поиске с использованием ставок. С начала ноября 2023 г. мы пошли на беспрецедентный шаг и снизили комиссии на 5-10 процентных пунктов в 11 категориях товаров. Улучшение логистической инфраструктуры позволило сократить сроки доставки заказов с маркетплейса в среднем на один день. В ближайших планах – расширение инфраструктуры для поставщиков с открытием новых складов во Владивостоке и Самаре. Все эти изменения свидетельствуют о стремлении улучшить условия сотрудничества и оптимизировать процессы, сделав площадку ещё более привлекательной для наших партнёров и покупателей».