«М.Видео-Эльдорадо» расширяет ассортимент доступной техники – за год количество партнеров маркетплейса увеличилось в 1,5 раза

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, в рамках развития собственного маркетплейса продолжает расширять доступный ассортимент техники и электроники, предлагая партнерам омниканальные форматы работы, выгодные условия и трафиковые площадки для ведения бизнеса. Всего в «М.Видео» и Эльдорадо» представлено порядка 180 тыс. товаров, включая собственный ассортимент и предложения от других ритейлеров и производителей. В марте 2022 г. к платформе «М.Видео-Эльдорадо» присоединились в полтора раза больше новых мерчантов, чем в феврале и январе 2022 г., общее количество партнеров превысило 1750. Расширение ассортимента позволяет дополнительно привлекать 200-250 тыс. заказов в месяц. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

«М.Видео-Эльдорадо» развивает собственный маркетплейс бытовой техники и электроники с 2020 г., в конце 2021 г. компания упростила процедуру подключения и предложила партнерам льготные условия сотрудничества. Например, с марта до сентября 2022 г. поставщики получили возможность бесплатного хранения товаров на складах группы, что позволяет мерчантам экономить на доставке, а клиентам – получать заказ в два-три раза быстрее. Ритейлер также вдвое увеличил частоту выплат своим мерчантам.

В марте 2022 г. к платформе присоединились в полтора раза больше новых поставщиков, чем в феврале и январе 2022 г. – всего с группой работают более 1750 партнеров, в 1,5 раза больше, чем годом ранее. А ассортимент, доступный как онлайн, так и в магазинах, составляет порядка 180 тыс. товаров, среди которых и ассортимент бытовой техники, и смежные категории – товары для дачи, медицинская техника, аксессуары, инструменты для дома и посуда. В основном расширение ассортимента произошло за счет доступных брендов массового сегмента. Так, свое присутствие на площадках «М.Видео» и «Эльдорадо» расширили Thomas, Kuppersberg, Panairo, Meditech, Gunnar, Ginzzu, SEG, Supra, Brabantia, Simfer, Perfeo, Morphy Richards, Kelli, всего доступно около 4000 брендов.

«В текущий период турбулентности для нас важно обеспечить россиян максимально широким выбором доступной техники, которая необходима для комфортной жизни, работы, учебы и отдыха, – сказала директор по управлению ассортиментом и маркетплейсом «М.Видео-Эльдорадо» Александра Иванченко. – Поэтому “М.Видео” и “Эльдорадо” помимо закупки собственного ассортимента развивают и маркетплейс электроники – мы предлагаем свои площадки партнерам, которые могут расширить наше товарное предложение. Для них мы создаем специальные выгодные условия и развиваем технологические инструменты ведения бизнеса, предлагая все более удобные и автоматизированные возможности продаж. Уникальным преимуществом “М.Видео-Эльдорадо” и нашей платформы OneRetail стала возможность для сильнейших продавцов маркетплейса вставать на полки розничных магазинов, устанавливать демо-стенды, планировать собственную дистрибуцию и представленность. Это позволяет нам выстраивать долгосрочные отношения с поставщиками, которые зачастую используют сразу несколько форматов сотрудничества, а нашим клиентам – находить все нужное в одном месте и получать неизменно высокий уровень сервиса и поддержки в любом канале – в приложении, на сайте, в розничном магазине».

Поставщики маркетплейса ведут продажи через личный кабинет поставщика, через который можно быстро зарегистрироваться в качестве партнера, пройти аудит, сформировать карточки товаров с характеристиками, фото, сертификатами и руководствами, завести стоимость и объем поставок, мониторить отклонения от среднерыночных цен, управлять собственными ценами, отслеживать статусы по заказам, продажам и нахождению товара.

10 простых шагов: как импортозаместить коммуникационную платформу Цифровизация

***

Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». Общие продажи (GMV) Группы превышают 570 млрд руб. с НДС по итогам 2021 г.

По состоянию на 31 декабря 2021 г. группа объединяет 599 магазинов под брендом «М.Видео», 659 магазинов под брендом «Эльдорадо» в более чем 370 городах России. Общая площадь магазинов складской инфраструктуры группы составляет 2 147 тыс. м кв.