«М.Видео-Эльдорадо» запустила расширенную аналитику по трафику и спросу на электронику в личном кабинете поставщика

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, продолжает развивать функционал личного кабинета на портале для поставщиков. Ритейлер предоставил возможность поставщикам регулярного ассортимента и партнерам маркетплейса получать детальную аналитику по трафику, брендам и категориям товаров для более эффективного взаимодействия с площадками группы. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Информация о том, как структурирован спрос на товар конкретного производителя или поставщика по каналам, географии, социально-демографическим и другим факторам, позволит точнее планировать распределение и объемы поставок, запускать и настраивать адресные рекламные кампании. Впервые на рынке поставщикам стала доступна интегрированная онлайн- и офлайн-аналитика.

«М.Видео-Эльдорадо» продолжает развивать личный кабинет поставщика (ЛКП) – собственное ИТ-решение для работы с площадками обеих сетей, в том числе сайтами, мобильными приложениями и даже розничными магазинами, для поставщиков регулярного ассортимента и маркетплейса (продажа товаров за комиссию). В зависимости от формата сотрудничества партнеры Группы могут ежедневно получать актуальные отчеты по продажам, товарным остаткам на всех складах и магазинах сети, наличию и наполненности бренд-зон и другим показателям с возможностью фильтрации и выгрузки необходимых данных в удобном формате. Поставщики регулярного ассортимента могут оценивать еще и представленность своего товара на полках как отдельных магазинов, так и сетей «М.Видео» и «Эльдорадо» целиком.

В ЛКП также создали новый раздел, посвященный клиентам. Там поставщикам доступна обезличенная социально-демографическая информация о количестве уникальных покупателей, их возраст, пол, география, используемая мобильная платформа и канал продаж. Также в клиентском разделе можно ознакомиться с данными трафика и воронкой в мобильном приложении продавца в розничных магазинах «М.Видео». Впервые на рынке поставщику доступны данные о количестве показов товаров в магазине, добавлении в корзину, заказах, продажах и конверсии.

Более того, через ЛКП партнеры группы могут подать заявку на участие в промо. Информация о планируемых акциях также находится в едином каталоге. При этом в зависимости от формата сотрудничества партнерам доступны различные механики: прямые скидки, кэшбэк, рассрочка и промокоды и др.

Директор направления цифровизации партнерского опыта и развития ассортимента «М.Видео-Эльдорадо» Александра Иванченко: «“М.Видео-Эльдорадо” постоянно совершенствует опыт взаимодействия с группой не только для клиентов, но и поставщиков, предоставляя им все преимущества работы с мобильной платформой OneRetail, интегрирующей розницу и онлайн. Мы стремимся создать максимально удобный и автоматизированный инструмент для быстрого и простого выхода на наши площадки, а также эффективного планирования и ведения бизнеса. С начала 2022 г. количество активных пользователей личного кабинета поставщика выросло на треть и превысило 400 компаний. Им доступны опции работы с базами данных “М.Видео-Эльдорадо”, создания карточек товаров, обновления цен, управления стоком, участия в акциях и бонусной программе, а также уникальный для рынка доступ к многомиллионной аудитории наших магазинов через мобильное приложение продавца и возможность размещения комиссионных товаров в рознице».

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Личный кабинет поставщика стал единой платформой, где, помимо поставщиков, работают все специалисты группы, связанные с партнерами: логисты, сотрудники поддержки, специалисты по онбордингу и работе с претензиями. Все взаимодействие происходит автоматически, что значительно сокращает сроки заведения, модерации и согласований. В системе также подключены несколько линий технической поддержки.

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.Видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». Общие продажи (GMV) группы превышают 570 млрд руб. с НДС по итогам 2021 г. По состоянию на 31 марта 2022 г. группа объединяет 605 магазинов под брендом «М.Видео», 664 магазинов под брендом «Эльдорадо» в более чем 375 городах России.