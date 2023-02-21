«М.Видео-Эльдорадо» начнет продавать в магазинах товары для фитнеса от партнеров своего маркетплейса

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, масштабирует гибридную модель работы с поставщиками маркетплейса и представит в трети своих розничных магазинов товары от партнеров. В феврале-марте 2023 г. ритейлер планирует открыть демо-зоны с категориями товаров для здорового образа жизни. В магазинах ритейлера появятся кардиотренажеры и «умные» спортивные девайсы Intex, Furendo, Move It Swift, Hygear, Atemi, WakingPad и др.

Технологии OneRetail, объединяющие процесс выбора и покупки техники онлайн и в магазинах в единый бесшовный опыт, позволяют «М.Видео-Эльдорадо» предлагать партнерам своего маркетплейса новые форматы продаж и взаимодействия с покупателями. Сейчас в 350 магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо» доступно более 100 моделей электроинструментов. В феврале-марте 2023 г. в магазинах Москвы также появятся кардиотренажеры и «умные» девайсы для спорта. В перспективе новые категории товаров появятся и в других регионах страны.

Пилотный проект по выкладке электроинструментов и садового оборудования от партнеров в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо», запущенный в середине 2022 г., продемонстрировал высокий уровень эффективности и подтвердил преимущества омниканального подхода. Покупатели получили возможность лично оценить характеристики партнерских товаров, получить экспертную консультацию и приобрести их прямо на месте. В результате, продажи электроинструментов, представленных мерчантами в магазинах и на онлайн-площадках «М.Видео» и «Эльдорадо», увеличились в 10 раз относительно предыдущего периода. Тогда спрос на категорию в целом увеличился в 2,5 раза.

Директор направления цифровизации партнерского опыта и развития ассортимента «М.Видео-Эльдорадо» Александра Иванченко: «“М.Видео-Эльдорадо” продолжает расширять ассортимент качественной электроники и комплементарных товаров в соответствии с покупательским запросами. В последние годы мы отмечаем растущий интерес к товарам для ведения здорового образа жизни и осознанного занятия спортом. Массовыми стали, например, категории смарт-часов и «умных» трекеров, приборов для приготовления полезной пищи, к ним мы добавили партнерские велотренажеры, беговые дорожки, степперы, «умные» боксерские перчатки и другие товары, которые помогут максимально охватить потребности клиента. По итогам 2022 г., спрос на спортивные товары на маркетплейсе вырос на 25% и имеет потенциал для дальнейшей позитивной динамики. Логичным продолжением развития выбора и клиентского опыта в направлении здорового образа жизни для нас стало представление партнерских фитнес-товаров в рознице, с которыми можно ознакомиться лично и получить экспертную помощь. Покупатели смогут протестировать беговые дорожки, “умные” скакалки и другие девайсы для фитнеса от разных производителей в одном месте. Партнеры в свою очередь получают выгодные условия, трафиковые локации и удобную платформу для ведения бизнеса».

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». Общие продажи (GMV) группы превышают 570 млрд руб. с НДС по итогам 2021 г. По состоянию на 30 июня 2022 г. группа объединяет 601 магазин под брендом «М.Видео», 647 магазинов под брендом «Эльдорадо» в 369 городах России.