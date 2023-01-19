«М.Видео-Эльдорадо» стала крупнейшим партнером «Яндекс маркета» по числу магазинов с самовывозом и подключила доставку силами маркетплейса

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, расширяет ассортимент товаров на «Яндекс маркете» и увеличивает количество точек самовывоза. Теперь при заказе на «маркете» товары «М.Видео» и «Эльдорадо» можно получить самовывозом в 10 тыс. пунктов выдачи маркетплейса и в более чем 640 магазинах «Эльдорадо» по всей России. Покупателям «М.Видео» и «Эльдорадо» также стала доступна доставка электроники и бытовой техники курьером-партнером «маркета». Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

«М.Видео-Эльдорадо» и «Яндекс маркет» подключили новые форматы сотрудничества – модель Click&Collect (самовывоз из магазинов «Эльдорадо» в день заказа) и FBS (Fulfilment By Seller) – доставку товаров силами маркетплейса курьером напрямую покупателю или самовывозом в пункт выдачи заказов.

Ритейлер стал крупнейшим партнером маркетплейса по числу магазинов с самовывозом. Теперь при заказе на маркетплейсе товары «М.Видео» и «Эльдорадо» можно получить самовывозом в 10 тыс. пунктов выдачи «Яндекс маркета» по всей России. Товары «Эльдорадо» можно будет получить в более чем 640 магазинах сети по всей России. Самовывоз из магазина доступен уже через 30 минут после обработки заказа.

В ближайшее время «М.Видео-Эльдорадо» планирует начать продавать на маркете и по модели экспресс-доставки, когда товар доставляется в течение одного-двух часов.

Директор направления цифровизации партнерского опыта и управления ассортиментом «М.Видео-Эльдорадо» Александра Иванченко: «Партнерство “М.Видео-Эльдорадо” с ведущим российским маркетплейсом “Яндекс маркет” позволяет нашим покупателям получать доступ к широкому ассортименту бытовой техники и электроники наряду с миллионами товаров и услуг из других категорий. Партнерство позволило значительно расширить ассортимент электроники на площадке и увеличить количество заказов, а также предложить покупателям маркета самовывоз из магазинов “М.Видео” и “Эльдорадо”, популярный у 86% наших клиентов, оценивших высокий сервис и возможности шоу-румов. При получении заказов в магазинах “М.Видео” и “Эльдорадо” клиенты могут воспользоваться консультацией специалиста, дополнить покупку аксессуарами или заказать необходимый сервис по утилизации, доставке, установке и настройке техники. “М.Видео” и “Эльдорадо” также обеспечат качественное гарантийное обслуживание, обмен и возврат покупок с “Яндекс маркета”. Мы планируем продолжить интеграцию с площадкой, поэтапно подключая востребованные услуги».

Категорийный директор направления электроники и бытовой техники «Яндекс маркета» Андрей Воронин: «Мы продолжаем развивать сотрудничество с группой “М.Видео-Эльдорадо”. И особенно рады тому, что теперь у наших покупателей есть еще больший выбор — это касается и выбора товаров, и выбора способов доставки. Мы увеличили ассортимент товаров “М.Видео-Эльдорадо” на маркетплейсе, и покупатели могут заказать их с доставкой “Mаркета” по всей стране».

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Ассортимент ритейлера, представленный на площадке, достиг 19 тыс. наименований. Среди них как бытовая техника ведущих брендов: холодильники, плиты, посудомоечные и стиральные машины, телевизоры, кофемашины, пылесосы, устройства для красоты и здоровья, так и популярная цифровая электроника: смартфоны, наушники, смарт-часы, ноутбуки, компьютерная периферия и др.

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и Эльдорадо». Общие продажи группы превышают 570 млрд руб. с НДС по итогам 2021 г. По состоянию на 30 июня 2022 г группа объединяет 601 магазин под брендом «М.Видео», 647 магазинов под брендом «Эльдорадо» в 369 городах России.