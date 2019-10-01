Безопасность
Алексей Андрияшин, Fortinet: Почему российский бизнес недоволен отечественными ИБ-решениями
Интеграция
Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить
Облака
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз

Спецпроекты

AUVIX представила разработку BOOCO CONVIS для конференц-залов

Интеграция Инфраструктура

AUVIX разработала и представила программно-аппаратное решение для визуализации пленарных заседаний BOOCO CONVIS на конференции Bosch Security Fest 2019.

BOOCO CONVIS - программно-аппаратное решение для визуализации пленарных заседаний, которые управляются системой Bosch DICENTIS. В ходе заседания на панелях и видеостенах, установленных в конференц-зале или холле, в режиме реального времени отображается повестка дня, информация о регистрации участников, активные спикеры, результаты голосований и т.д. BOOCO CONVIS легко интегрируется и настраивается. Преднастроенный шаблон может быть изменён интегратором или клиентом самостоятельно.

BOOCO CONVIS входит в семейство продуктов BOOCO, которые позволяют управлять AV-оборудованием и разделяемыми ресурсами компаний. BOOCO интегрируется с MS Exchange и другими календарными системами и может по расписанию конференц-залов или переговорных комнат включать/выключать AV-оборудование, освещение, управлять вентиляцией, а также заранее уведомлять IT-персонал о наличии проблем.

С технической точки зрения BOOCO CONVIS представляет собой программный сервер BOOCO (который обычно устанавливается на ПК с DICENTIS сервером) и плееры SpinetiX HMP350 с программным обеспечением BOOCO CONVIS.

Конференц-система DICENTIS основана на мультимедийной сетевой архитектуре OMNEO и легко интегрируется с другими системами, компонентами и ИТ-инфраструктурой. Она развивается с учетом изменений открытых стандартов и является решением с непревзойденным уровнем качества, долговечности, безопасности и надежности.

Александр Пивоваров, руководитель отдела разработки и внедрения AV-решений, отметил: «Мы рады представить нашу новую разработку - BOOCO CONVIS, которая позволит добавить красок к конференциям, совещаниям советов директоров и пленарным заседаниям. Данная задача сейчас чрезвычайно востребована на рынке. Мы часто слышали об этом от наших клиентов, и вот теперь эта ниша будет заполнена. Благодаря гибкой платформе BOOCO, которая лежит в основе нашей разработки, в будущем мы планируем добавить к BOOCO CONVIS новые возможности - например, автоматическое управление сценариями хода пленарных заседаний и др. Мы открыты к обсуждению с клиентами и партнерами их потребностей и готовы реализовывать их в наших совместных проектах».

Другие материалы рубрики

Кто будет управлять облачной частью бизнеса?

CNews запустил первый в России маркетплейс для выбора поставщиков облачных ИТ-услуг

Базы данных уходят в облака. Как это получилось, и какое будущее их ждет

Росгвардия получит 6 млрд руб. на ИТ-платформу контроля оборота оружия

В России сняли запрет с внедрения электронных SIM-карт, которые не по нраву ФСБ

На севере России построят сеть ЦОДов стоимостью 10 миллиардов

Техника

Какую электронную книгу купить в 2019 году

Лучшие вертикальные пылесосы: выбор ZOOM

Советы Zoom: как не дать украсть деньги с вашего смартфона

Мобильный офис: приложения для работы с документами на смартфоне
Показать еще
Стратегия месяца

Рынок заказной разработки ПО в России растет

Олег Баранов

управляющий партнер «Неофлекс»

Персона месяца

Импортозамещение не должно порождать некачественные продукты для местечкового применения

Сергей Калин

президент компании «Открытые технологии»

Почему бизнес не отказывается от классического подхода к облакам Новинки Acer: устройства ConceptD Pro, сверхлегкий ноутбук и игровая платформа Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии