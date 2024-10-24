Разделы

Ритейл Дистрибуция
|

X-Com стала официальным партнером китайского производителя мультимедиа-оборудования ITC

Группа компаний X-Com объявила о партнерстве с компанией ITC, вендором из КНР, который производит решения на базе мультимедийной продукции. Партнерство позволит ГК X-Com осуществлять поставки проектного оборудования.

«Партнерство с ITC даст ГК X-Com ряд преимуществ, среди которых доступ к работе с производителем, а также возможность выполнять сложные проекты под ключ от одного бренда. Кроме того, наши инженеры пресейла смогут обучаться работе с продукцией ITC и получать соответствующие сертификаты, – сказал Петр Есилевский, руководитель направления PRO-AV ГК X-Com. – У ГК X-Com уже есть опыт реализации проектов с оборудованием компании ITC. Партнерство позволит нам совместно развивать направление PRO-AV на российском рынке и предлагать решения для любой отрасли – как крупных коммерческих объектов, так и образовательных, культурных, спортивных и медицинских учреждений».

«Мы рады сотрудничать с ГК X-Com, российский рынок очень важен для нас и нам нужны надежные партнеры с высокой экспертизой и опытной командой профессионалов. ГК X-Com является одним из крупнейших российских системных интеграторов и хорошо зарекомендовала себя на российском рынке, и мы уверены, что сможем осуществлять в партнерстве проекты любой сложности», – сказала Суанна Ву, директор по экспорту компании ITC.

Российская альтернатива GitHub: изучаем возможности
Импортонезависимость

ITC реализовала более 1,5 млн. успешных кейсов по всему миру, являлась официальным поставщиком Олимпийских игр в Пекине в 2008 и 2022 гг. На российском рынке было осуществлено уже более 100 проектов для крупных заказчиков и государственных структур, среди которых МГУ, «Русал», «Лукойл», Минэнерго и другие.

Продукция ITC производится на 5 заводах в Китае. В ассортимент входит профессиональное аудио-видео оборудования: микрофоны, конгресс-системы, сценическое освещение, коммутаторы, интерактивные панели, автоматизированные мониторы, светодиодные экраны, системы управления, камеры и системы ВКС, профессиональные дисплеи и акустика и др.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вилионор Орехов, ОСК: Как устроена информационная безопасность крупнейшего судостроительного предприятия страны

Российский энергогигант начал применять БПЛА для обследования своих ЛЭП

Вадим Изотов, ВТБ: В ближайшие пять лет рухнут все барьеры и сомнения, и биометрия будет везде

Турция тайно запретила экспорт в Россию процессоров, карт памяти и еще 40 наименований товаров

НИКИЭТ перевел систему электронного документооборота «Дело» на СУБД Postgres Pro

Рынок инженерного ПО показал в России рост впервые за два года

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Почему подписки — ловушка для потребителей и как туда не попасть

Сервисы для озвучки текстов с помощью нейросетей: выбор ZOOM

Обзор зарядного устройства Digma Pro DPW6A: GaN-зарядка нового поколения

Показать еще

Наука

Черные дыры не то, чем они кажутся: новые данные разрешают их парадокс

Астероид «Титаник» изменил форму крупнейшего спутника Солнечной системы — астрономы провели параллели с катастрофами на Земле и Плутоне

Самый быстрый в мире микроскоп позволяет уловить даже движение электронов
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: