X-Com стала официальным партнером китайского производителя мультимедиа-оборудования ITC

Группа компаний X-Com объявила о партнерстве с компанией ITC, вендором из КНР, который производит решения на базе мультимедийной продукции. Партнерство позволит ГК X-Com осуществлять поставки проектного оборудования.

«Партнерство с ITC даст ГК X-Com ряд преимуществ, среди которых доступ к работе с производителем, а также возможность выполнять сложные проекты под ключ от одного бренда. Кроме того, наши инженеры пресейла смогут обучаться работе с продукцией ITC и получать соответствующие сертификаты, – сказал Петр Есилевский, руководитель направления PRO-AV ГК X-Com. – У ГК X-Com уже есть опыт реализации проектов с оборудованием компании ITC. Партнерство позволит нам совместно развивать направление PRO-AV на российском рынке и предлагать решения для любой отрасли – как крупных коммерческих объектов, так и образовательных, культурных, спортивных и медицинских учреждений».

«Мы рады сотрудничать с ГК X-Com, российский рынок очень важен для нас и нам нужны надежные партнеры с высокой экспертизой и опытной командой профессионалов. ГК X-Com является одним из крупнейших российских системных интеграторов и хорошо зарекомендовала себя на российском рынке, и мы уверены, что сможем осуществлять в партнерстве проекты любой сложности», – сказала Суанна Ву, директор по экспорту компании ITC.

ITC реализовала более 1,5 млн. успешных кейсов по всему миру, являлась официальным поставщиком Олимпийских игр в Пекине в 2008 и 2022 гг. На российском рынке было осуществлено уже более 100 проектов для крупных заказчиков и государственных структур, среди которых МГУ, «Русал», «Лукойл», Минэнерго и другие.

Продукция ITC производится на 5 заводах в Китае. В ассортимент входит профессиональное аудио-видео оборудования: микрофоны, конгресс-системы, сценическое освещение, коммутаторы, интерактивные панели, автоматизированные мониторы, светодиодные экраны, системы управления, камеры и системы ВКС, профессиональные дисплеи и акустика и др.