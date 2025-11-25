Разделы

ГК X-Com оснастила мультимедийными системами актовые залы МАИ

Группа компаний X-Com разработала и внедрила современные мультимедийные системы в малом и большом актовых залах в новом корпусе МАИ на Оршанской. Все решения были разработаны с нуля, от кабельных коммуникаций до системы управления. Об этом CNews сообщили представители X-Com.

Оснащение в большом актовом зале предусматривает три основных режима: лекторий, конференция, академические защиты. Под единым центром управления и контроля объединены системы ВКС, видеоотображения, озвучивания и звукоусиления, а также система сценического освещения. Кроме того, есть возможность регистрации хода мероприятия и трансляции в Интернет.

Вывод основного изображения обеспечивает большой светодиодный экран с диагональю 8.5 метра, изображение можно дублировать на дополнительные экраны в разных частях зала, которые также могут быть использованы в качестве телесуфлёров. Гибкость и функционал в работе с процессами приёма, передачи и маршрутизации сигналов видео и аудио обеспечиваются с помощью технологии AV over IP, которая реализована с использованием российского активного сетевого оборудования. Акустическая система зала состоит из подвесных линейных массивов, которые создают равномерное звуковое поле на большой площади зала с минимальным количеством искажений.

Система сценического освещения позволяет расставлять световые акценты, освещать основную сцену и может работать в режиме светомузыки. Таким образом, можно организовывать качественное и эффектное световое сопровождение как для официальных, так и для развлекательных мероприятий вуза.

Малый актовый зал представляет собой трансформируемое пространство и выполняет те же функции, что и большой. В нем установлена система видеоотображения на базе светодиодного экрана с диагональю четыре метра. Экран можно использовать, чтобы не только визуализировать статическую графическую информацию (например, учебные материалы), но и видеосигнал расширенного динамического диапазона.

«Разработанный нами комплекс решений позволит проводить в мероприятия на высоком уровне, и сделать их комфортными не только для офлайн-участников, но и для тех, кто присутствует дистанционно. Внедрение происходило в несколько этапов, перед запуском было проведено несколько тестов. Были использованы российские разработки, которые можно смело назвать высокотехнологичными. Системы обеспечивают высокое качество изображения, звука, современные возможности управления, широкий выбор настроек. Данные системы в настоящее время активно используются в образовательном процессе, делая его по-настоящему технологичным и эффективным», – сказал Петр Есилевский, руководитель направления Pro-AV ГК X-Com.

