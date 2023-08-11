Заказчикам X-Com доступны профессиональные LED-дисплеи Absen

X-Com вошла в число российских партнеров компании Absen – производителя и поставщика светодиодных дисплеев для внутреннего, наружного и арендного применения. Подписание партнерского соглашения стало важным шагом X-Com в реализации стратегии развития направления профессиональных аудиовизуальных систем PRO-AV.

X-Com планирует поставлять заказчикам всю гамму продукции Absen, а также создавать на ее основе мультимедийные решения для оснащения конференц-залов, переговорных комнат, театров, концертных залов, предприятий ритейла, спортивных и иных объектов. Также в рамках сотрудничества запланирован ряд маркетинговых активностей, направленных на укрепление позиций вендора на российском рынке.

К преимуществам дисплеев Absen относят высокую надежность, доступность в России качественного сервиса и технической поддержки от производителя, возможность монтажа в горизонтальном и вертикальном положениях, а также простоту установки и ввода в эксплуатацию. Управление полотнами происходит синхронно, когда экран соединен с компьютером и контроль осуществляется через ПК. Также присутствует асинхронная система контроля, где светодиодный дисплей работает самостоятельно, а управление контентом производится через интернет.

В линейке Absen представлены дисплеи различных форм-факторов и шагов пикселя. AbsenLive – новый специализированный бренд, расширяющий возможности сцены, ориентированный на рынки высококачественного проката и подходит для различных вариантов постановок, а также виртуального производства и XR. Он способствует реалистичному слиянию виртуального и реального, создавая незабываемые впечатления для зрителей и исключительную ценность для конечных клиентов.

Серия Jupiter Pro, разработанная специально для наружного применения, отличается платформой с очень высокой прозрачностью, светодиодами высокой яркости, возможностью создания плавного изгиба, а также легкостью и прочностью. Модульная подвесная конструкция делает установку простой и быстрой.

Интеллектуальный многофункциональный экран Absenicon является высококлассным брендом с 2018 г. среди дисплеев для конференций. Он значительно улучшает аудиовизуальный опыт благодаря различным встроенным функциям и удобным для работы диагоналям от 100 дюймов и более. Дисплей объединяет в себе возможности отображения документов, экран высокой четкости и удаленное управление видео через приложение. Оптимален в учебных аудиториях, конференц-залах, лекционных аудиториях, на выставках и в частных театрах.

«Светодиодные дисплеи Absen прекрасно зарекомендовали себя во множестве мультимедийных проектов, реализованных по всему миру. В нашей стране они отметились в Московском аэропорту Домодедово, широко применялись на Чемпионате мира по футболу 2018 г., а также при трансляции конференций с Президентом РФ, – сказал Пётр Есилевский, руководитель направления PRO-AV группы компаний X-Com. – Сотрудничество с данным вендором позволит нам расширить продуктово-сервисный портфель моего направления и предлагать заказчикам решения, наиболее точно соответствующие их задачам и бюджету».