X-Com объявила о партнёрстве со SberDevices

Группа компаний X-Com объявила о партнёрстве со SberDevices. Сотрудничество включит в себя использование корпоративных устройств для бизнес-коммуникаций Sber в проектах системной интеграции, а также продвижение и продажу продукции SberDevices через интернет-магазин ГК X-Com.

Обновлённая линейка бизнес-решений включает интерактивные панели, профессиональные интерактивные дисплеи и ВКС-оборудование. Одна из главных особенностей новых устройств — полная поддержка ИИ-платформы коммуникаций SaluteJazz, с помощью которой можно в одно касание из календаря подключиться к видеозвонкам.

Минимальные ВКС-комплекты для онлайн-совещаний включают видеобар и панель управления. В комплектации решений для средних переговорных: профессиональный экран, терминал для подключения периферийных устройств, с помощью которого также обеспечена двусторонняя связь во время видеоконференций, панель управления, PTZ-камера (Pan-tilt-zoom) и компактный микрофонный массив из шести разнонаправленных чувствительных микрофонов, поддерживающих каскадное соединение.

Интерактивная панель Sber Pro – это профессиональный экран c камерой 4К и возможностью интеллектуального наведения на говорящего, массивом из восьми микрофонов, мощными динамиками и сабвуферами, поддержкой аппаратного декодирования для ВКС-сервисов, а также всеми необходимыми для совместной работы приложениями.

«Мы рады сотрудничеству со SberDevices! Это сильный отечественный бренд, который расширил и усилил портфель импортозамещающих возможностей ГК X-Com. С помощью передовых сервисов и решений SberDevices наши эксперты могут выстраивать по-настоящему инновационные экосистемы, выводя совещательные процессы на эволюционно новый уровень, – сказал Пётр Есилевский, руководитель направления PRO-AV ГК X-Com. – Партнёрство уже показало себя успешным: техника востребована в интернет-магазине, также были реализованы первые проекты на базе решений SberDevices, и по результатам внедрений получены положительные отзывы».