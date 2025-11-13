X-Com оснастила мультимедийной техникой лекционные залы МАИ

Группа компаний X-Com оснастила аудитории Московского авиационного института (МАИ) профессиональными мультимедийными системами. Было модернизировано восемь помещений: одна большая поточная аудитория, семь стандартных, один компьютерный класс, а также актовый зал. По итогам демонстрации решения были получены высокие оценки от руководства университета.

В поточной аудитории был установлен проектор Panasonic повышенной яркости – более 11 тыс. ANSI-лм, с опцией передачи изображения с видеокамеры. Также предусмотрен режим интерактивной доски с возможностью работы с разных устройств. Например, можно использовать экран как интерактивную доску либо вести трансляцию с ноутбука. Для увеличения слышимости на стенах зала смонтирована акустическая система и микрофоны. Кроме того, есть возможность вести трансляцию лекции для удаленных слушателей.

Стандартные аудитории оборудованы интерактивными панелями Lumien на мобильных стендах для обеспечения гибкости учебного процесса. Также в нескольких аудиториях установлены видеокамеры с автоматическим наведением на активного спикера и потолочные микрофоны с возможностью передачи изображения и звука удаленно.

Компьютерный класс был оснащен панелью Lumien 86 дюймов на мобильном стенде. Помещение имеет вытянутую форму и рассчитано на большое количество учеников, поэтому помимо основного экрана предусмотрено два дублирующих, а также потолочный микрофонный массив, чтобы слушатели, которые находятся далеко от преподавателя, могли слышать его и задавать ему вопросы, а также видеть изображение с доски.

«Современные мультимедийные системы помогут преподавателям и студентам работать и учиться дистанционно, а демонстрация материалов станет максимально наглядной, – сказал Петр Есилевский, руководитель направления Pro-AV ГК X-Com. – Кстати, это уже третий проект X-Com для МАИ, и сейчас ведётся модернизация других аудиторий учебного корпуса. Для нас это интересный проект с точки зрения задач, и мы рады сотрудничеству».