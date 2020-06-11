Comptek будет продвигать решения Yealink на территории России

Yealink Network Technology, специализирующаяся на создании абонентского оборудования для IP-телефонии и решений для видеоконференций, и российский дистрибьютор Comptek (входит в группу компаний «Ланит») подписали партнерское соглашение.

Став дистрибьютором Yealink в России, Comptek планирует продвигать решения и оборудование вендора через свою партнерскую сеть. Также компания планирует предоставлять партнеру пред- и постпродажную техническую поддержку, а также распространять маркетинговые инициативы вендора на партнерскую сеть.

Оборудование Yealink сертифицировано на совместимость с коммуникационными решениями, платформами для совместной работы, колл-центрами и виртуальными IP-АТС ведущих мировых производителей, профессиональными телефонными гарнитурами, SIP-домофонами, SIP-камерами и серверами видеоконференций.

«Благодаря растущей популярности облачных коммуникационных платформ и распространению виртуальных АТС, поставщики которых не производят конечного оборудования, растет спрос на телефоны на основе открытого стандарта SIP. Поэтому мы рады пополнить наш дистрибуторский портфель решениями от мирового лидера в данном сегменте, много лет занимающего наибольшую долю рынка, – сказала Светлана Клементьева, директор по маркетингу Comptek. – Телефоны Yealink совместимы как с традиционными IP-PBX и колл-центрами, так и с облачными и виртуальными АТС ведущих мировых разработчиков и операторов связи, а также с коммуникационными решениями Microsoft и Zoom».