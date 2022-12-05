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«Сиссофт» оснастит российские компании зарубежными решениями для IP-телефонии и ВКС

«Сиссофт» стала сертифицированным авторизованным партнером по видеоконференцсвязи и IP-телефонии международной компании Yealink. Новый статус позволит компании поставлять российским клиентам всю линейку IP-телефонов Yealink, голосовых и видео решений Yealink для Microsoft Teams и Zoom Room Business.

Усиление партнерства поможет компании оказывать консультационные услуги и предоставлять лучшие ценовые условия для заказчиков.

«Мы работаем с Yealink очень давно, в истории нашего партнерства есть множество успешно реализованных крупных проектов. В этом году, с учетом сложившейся ситуации на рынке, ухода зарубежных вендоров и нехватки качественных решений для бизнеса, “Сиссофт” делает ставку на усиление сотрудничества с вендором. Новый статус позволит нам предоставить нашим общим клиентам еще больше возможностей в сфере бизнес-коммуникации», — сказала Валерия Вишневская, руководитель департамента аппаратных решений «Сиссофт».

«Команда “Сиссофт” зарекомендовала себя на рынке как центр экспертизы в области программного обеспечения, ответственный поставщик и партнер. Чтобы подтвердить новый статус, технические специалисты “Сиссофт” прошли профильное обучение: мы подтверждаем, что компания может оказывать консультации по нашему оборудованию и оперативно решать задачи клиентов на территории России», — отметила Елена Киселева, руководитель отдела по работе с ключевыми партнерами Yealink.

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Yealink Network Technology — производитель абонентского оборудования для IP-телефонии и видеоконференцсвязи.

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