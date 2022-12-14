OCS предлагает ИТ-каналу оборудование для ВКС и гарнитуры Yealink

OCS Distribution расширяет предложение в сфере оборудования для видеоконференцсвязи и унифицированных коммуникаций линейкой оборудования Yealink, производителя продукции для ВКС мирового уровня. Продукция Yealink используется клиентами в более чем 140 странах по всему миру. Об этом CNews сообщили представители OCS Distribution.

Партнерам дистрибьютора доступен выбор оборудования Yealink: гарнитуры, терминалы ВКС, USB-видеокамеры и BYOD-решения, крепления, аксессуары и др.

Решения вендора полностью совместимы со стандартами SIP, H323, WebRTC, а также с большинством аппаратных и программных решений ВКС, представленных на рынке.

Сотрудничество с OCS позволит Yealink увеличить присутствие на российском рынке. Дистрибьютор, со своей стороны, получит возможность пополнить портфель оборудования для ВКС надежным и конкурентоспособным оборудованием.

Технические специалисты OCS готовы провести для партнеров и заказчиков консультации по решениям Yealink, разработать сценарии внедрения и предложить тестирование оборудования.

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Yealink Network Technology основана в 2001 г. Производит абонентское оборудование для IP-телефонии и видеоконференцсвязи. Фокус компании Yealink полностью сосредоточен на IP-коммуникациях.

OCS Distribution – лидер российского ИТ-рынка согласно рейтингу CNews-100, в котором занимает первое место. Основана в 1994 г. Занимается дистрибуцией ИТ- и телеком-оборудования, ПО, бытовой техники и электроники. Всего в портфеле продукция более 450 вендоров, среди которых большой стек российских решений, включая собственный бренд Nerpa. OCS имеет региональную сеть офисов в 23 городах России и в Казахстане. OCS фокусируется на проектной и вольюмной дистрибуции: работе с системными интеграторами, поставщиками корпоративного рынка, розничными сетями, представителями российской сборки, разработчиками ПО, универсальными реселлерами и др. Партнерская база OCS Distribution насчитывает более 7000 компаний России.