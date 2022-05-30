OCS начала сотрудничество с Yealink

OCS Distribution начала продвижение продукции Yealink – производителя абонентского оборудования для IP-телефонии и решений для видеоконференций. Решения вендора полностью совместимы со стандартами SIP, H323, WebRTC, а также с большинством аппаратных и программных решений ВКС, представленных на рынке.

OCS Distribution является сертифицированным партнером Yealink по работе с оборудованием для видеоконференцсвязи. Это позволит дистрибьютору продвигать в канал современную и надежную продукцию: терминалы ВКС, USB-видеокамеры и BYOD-решения, системы Smart Workspace, серверные решения ВКС, стойки крепления и аксессуары.

Помимо этого, партнерам OCS будут доступны другие решения вендора: IP-телефоны (настольные, видеотелефоны, спикерфоны, решения для колл-центра, отельные Wi-Fi-телефоны, консоли мониторинга и оповещения и многое другое); гарнитуры (беспроводные Bluetooth и DECT, проводные USB и QD-RJ9, аксессуары для гарнитур); системы управления.

Сотрудничество с Yealink позволит дистрибьютору расширить предложение в сфере оборудования для видеоконференцсвязи и снабжать партнеров надежными и конкурентоспособными решениями в данной сфере. Также совместная работа с вендором откроет для партнеров новые возможности в реализации проектов.

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OCS как проектный дистрибьютор занимается поставками оборудования и проектной деятельностью по всей территории России. Технические специалисты OCS готовы провести для партнеров и заказчиков консультации по решениям Yealink, разработать сценарии внедрения и провести тестирование оборудования.