Ippon представила в России ИБП на натриевых аккумуляторах

Компания Ippon представила Na+ — первую в России серию источников бесперебойного питания (ИБП) с натрий-ионными аккумуляторными батареями. В неё войдут 13 моделей однофазных устройств с двойным преобразованием напряжения, предназначенные для защиты серверов, рабочих станций, сетевого оборудования, лабораторных приборов и другой чувствительной электроники.

Натрий-ионные аккумуляторы — перспективная альтернатива литий-ионным и свинцово-кислотным батареям. Интерес к технологии значительно возрос в последние годы из-за их доступности, экономической выгоды и высокой безопасности, однако на сегодняшний день во всём мире лишь несколько производителей ИБП приступили к разработке нового типа устройств.

Одна из ключевых особенностей натриевых аккумуляторов – способность работать в широком температурном диапазоне: от -40°C до +50°C с сохранением ёмкости до 80%. В отличие от литий-ионных батарей, которые требуют сложной интеграции и настройки, натриевые АКБ не подвержены тепловому пробою, что делает их более безопасными в эксплуатации.

В противовес традиционным свинцово-кислотным батареям, натриевые аккумуляторы не содержат токсичных веществ, тяжёлых металлов и агрессивных кислот, а их срок службы в 4-5 раз превышает ресурс свинцовых аналогов. Кроме того, они выдерживают до 2000 циклов глубокого разряда, в то время как свинцово-кислотные батареи рассчитаны всего на 300-500 циклов при 50% разряда.

ИБП серии Na+ поддерживают быстрое восстановление заряда: до 90% ёмкости менее чем за час. За счёт долговечности натриевых батарей компании могут значительно снизить затраты на эксплуатацию и обслуживание — нет необходимости регулярно закупать и менять аккумуляторы. Дополнительно сокращаются расходы на хранение и техническое обслуживание, так как натриевые АКБ не требуют регулярной подзарядки и могут оставаться на складе без деградации до 12 месяцев.

«Серия Na+ — это не просто новая линейка, а значимый шаг для развития всей индустрии. Фактически бизнес получает возможность выбирать ИБП с учётом характеристик аккумуляторных батарей и своих эксплуатационных требований, что позволяет оптимизировать затраты, повысить надёжность энергоснабжения и сделать инфраструктуру более эффективной. Мы рады быть среди первых, кто внедряет эту технологию в коммерческие доступные решения», — сказал Михаил Вазисов, генеральный менеджер Ippon.

В России устройства будут доступны через официального дистрибьютора Ippon – компанию Merlion и партнёрскую сеть бренда.