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Ippon представит ИБП на натриевых батареях

Производитель оборудования для защиты электроснабжения Ippon впервые представит линейку источников бесперебойного питания на основе натрий-ионных аккумуляторов.

Натрий-ионные аккумуляторы — альтернатива имеющимся сейчас батареям, которая может применяться в низкоскоростных транспортных средствах, системах хранения энергии для электросетей и дата-центров, а также в промышленном и телеком-оборудовании.

Одно из ключевых преимуществ устройств на базе этой технологии — способность стабильно работать при температурах от -20°C до +40°C с сохранением до 80% ёмкости. В отличие от литий-ионных батарей, натриевые не подвержены тепловому пробою, что снижает требования к эксплуатации и упрощает интеграцию в различные системы.

Натриевые батареи не содержат тяжёлых металлов и токсичных веществ, а срок их службы в 4–5 раз превосходит ресурс свинцово-кислотных аккумуляторов. Такие аккумуляторы выдерживают до 2 тыс. циклов глубокого разряда, тогда как традиционные свинцово-кислотные батареи рассчитаны всего на 300–500 циклов при разряде до 50%.

ИБП линейки Na+ поддерживают быстрое восстановление заряда — до 90% ёмкости менее чем за час. Увеличенный срок службы устройств позволяет сократить затраты на регулярную замену и обслуживание аккумуляторов. Также снижаются расходы на хранение, так как натриевые АКБ допускают длительное складское хранение без дополнительной подзарядки (до 12 месяцев без потери характеристик).

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