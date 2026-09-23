Ippon представил новые ИБП Innova TA для защиты критической ИT-инфраструктуры

Ippon, производитель оборудования для защиты электроснабжения, анонсировал выпуск однофазных ИБП Innova TA 6000 и 10000 — решений с технологией двойного преобразования (Онлайн) для мощного оборудования, которому важна защита от перебоев в сети, скачков напряжения и провалов питания. Об этом CNews сообщили представители Ippon.

Технология двойного преобразования полностью изолирует подключенное оборудование от проблем с питанием и гарантирует стабильную работу бизнес-процессов 24/7. Высокий коэффициент мощности 1,0 позволяет использовать всю заявленную активную мощность — 6 или 10 кВт — без необходимости переплачивать за более мощную модель. Экономичный режим ECO с КПД до 98% (в линейном режиме — 95%) и компактный металлический корпус снижают ежегодные эксплуатационные расходы на электроэнергию и охлаждение.

ИБП Innova TA 6000 комплектуются 20 аккумуляторными батареями емкостью 7 Ач, а Innova TA 10000 — 20 батареями емкостью 9 Ач, что обеспечивает хорошую автономность. Для увеличения времени автономной работы предусмотрена возможность подключения до 6-ти внешних батарейных модулей (один артикул подходит для 6-ти и 10-ти кВт модели ИБП). Ток заряда регулируется в диапазоне от 1 до 4 А для обеспечения оптимального времени зарядки ИБП и батарейных модулей.

Обслуживание и ремонт новых ИБП не потребуют отключения критической нагрузки. Помимо автоматического байпаса, который сохраняет питание при внутренних неисправностях, в комплект поставки входит механический байпас — он позволяет проводить плановые работы без остановки подключенного оборудования.

Устройства работают с широким диапазоном входного напряжения — 160-275 В при 100% нагрузке, что обеспечивает стабильную работу даже в сетях низкого качества и экономит ресурс батарей. Для удаленного мониторинга и интеграции в системы автоматизации используются интерфейсы USB и RS-232, слот для SNMP/HTTP-модуля, программируемые сухие контакты и вход аварийного отключения питания EPO. Специальные порты позволяют объединять до трех устройств в отказоустойчивый кластер с параллельным резервированием N+X.

Применение данных ИБП не ограничивается лишь IT-сферой. ИБП будут востребованы и для коммерческой недвижимости (супермаркеты, ТЦ), для защиты диагностического и лабораторного оборудования в медицине (например, аппаратов УЗИ), промышленной автоматизации, в частном домостроении (для обеспечения непрерывной работы систем видеонаблюдения, систем «Умного дома», систем отопления и т. д.) и многих других сферах.

«Для серверных, телекоммуникационных узлов и систем автоматизации важны не только мощность ИБП, но и возможность обслуживать оборудование без остановки нагрузки, подключать дополнительные батарейные модули и интегрировать систему в контур удаленного мониторинга. Innova TA 6000 и 10000 закрывают эти требования в однофазном исполнении и подходят для объектов, где необходима защита мощного оборудования от перебоев питания», — сказал Александр Никитин, директор по продукту Ippon.