Ippon представила серию ИБП для серверных и телеком-оборудования

Производитель оборудования для защиты электроснабжения Ippon представил новую линейку источников бесперебойного питания Innova RTA. Устройства рассчитаны на защиту критически важного оборудования от перебоев напряжения и выпускаются в четырёх модификациях: 1000, 1500, 2000 и 3000 ВА.

ИБП серии Innova RTA относятся к классу онлайн-устройств с технологией двойного преобразования напряжения. Это позволяет эффективно нивелировать широкий спектр проблем с питанием — от кратковременных просадок и скачков до полного исчезновения напряжения в сети. При отключении внешнего питания ИБП мгновенно переключается на работу от внутренних аккумуляторов. Время переключения – мгновенное – 0 мс, что критично для бесперебойной работы серверов и сетевого оборудования.

Модель выполнена в металлическом корпусе с передней панелью из ударопрочного пластика. Панель оснащена ЖК-дисплеем с подсветкой и кнопками управления — пользователь может оперативно проверить текущие параметры: режим работы, уровень заряда, мощность нагрузки, напряжение и частоту. Устройства поддерживают несколько вариантов установки: вертикальный и горизонтальный, а также монтаж в 19-дюймовую стойку (2U) с использованием специального комплекта.

На задней панели предусмотрены интерфейсы USB и RS-232, слот для установки SNMP-карты и разъём аварийного отключения (EPO). При необходимости возможно подключение до четырёх внешних батарейных модулей, что значительно увеличивает общее время автономной работы.

ИБП серии Innova RTA ориентированы на использование в серверных помещениях, малых дата-центрах, телекоммуникационном и сетевом оборудовании, а также в системах видеонаблюдения, безопасности, торговой и банковской инфраструктуре. Устройства обеспечивают стабильную защиту кассовых аппаратов, банкоматов, АТС, рабочих станций и другой чувствительной электроники.