Ippon представила серию ИБП с поддержкой работы нескольких серверов

Производитель оборудования для защиты электроснабжения Ippon анонсировал выпуск новой линейки однофазных линейно-интерактивных источников бесперебойного питания — NUT. Модели рассчитаны на мощность от 650 до 1050 Вт и предназначены для защиты чувствительной техники в домашних или офисных сценариях. Ключевая особенность серии — совместимость с системой мониторинга Network UPS Tools (NUT), которая позволяет централизованно управлять ИБП, включая работу с несколькими серверами одновременно.

Network UPS Tools — это программная платформа, поддерживаемая в большинстве дистрибутивов Linux, BSD и других UNIX-подобных систем. Интеграция с ней позволяет в режиме реального времени отслеживать параметры работы ИБП, задавать сценарии при отключении питания, получать уведомления об изменениях напряжения или уровня заряда, а также управлять корректным завершением работы сразу нескольких серверов, подключенных к одному ИБП. Это особенно востребовано в малых серверных, офисных средах и домашних инфраструктурах, где критична автоматическая реакция нескольких устройств на сбой питания.

Кроме того, в устройствах предусмотрена возможность быстрой замены батарей, что сокращает время на восстановление при плановом обслуживании или аварийной ситуации. Все модели оснащены 6–8 розетками с разделением по функциям: часть линий обеспечивает резервное питание, другая — сетевую фильтрацию и защиту от скачков напряжения.

ИБП серии NUT поддерживают горизонтальное и вертикальное размещение, включая возможность крепления на стену. Они подходят как для настольного использования, так и для монтажа в стойках и специализированных шкафах.

