Ippon представила новую серию ИБП Innova TB/TBE

Компания Ippon, производитель источников бесперебойного питания, объявила о выпуске новой серии ИБП Innova TB/TBE, которая включает в себя шесть моделей мощностью от 1 до 3 кВА, оснащенных как компьютерными, так и евророзетками, что делает их универсальными решениями для защиты электропитания чувствительного оборудования, включая персональные компьютеры, графические рабочие станции, мощные серверы, периферийные устройства, сетевое оборудование, системы хранения данных (NAS) и лабораторные приборы.

Мощность моделей составляет от 1 до 3 кВА, что позволяет использовать их как в домашних, так и в офисных условиях, обеспечивая надежную защиту электропитания для широкого спектра устройств. Синусоидальная форма выходного напряжения гарантирует стабильное и качественное электропитание, что особенно важно для чувствительной электроники.

ИБП Innova TB/TBE обеспечивают непрерывное электропитание в случае перебоев, предотвращая потерю данных и повреждение оборудования. Встроенные функции защиты от перегрузки, короткого замыкания и глубокого разряда батареи гарантируют долгий срок службы устройства и безопасность подключенных устройств. Корпус бесперебойников выполнен из металла с пластиковой передней панелью.

Интуитивно понятный интерфейс и удобные функции делают эксплуатацию ИБП максимально простой. На передней панели размещен ЖК-дисплей, который отображает ключевую информацию о текущем режиме работы устройства. ИБП серии Innova TB/TBE идут в комплекте с установленными свинцово-кислотными аккумуляторами. Для того, чтобы запустить ИБП, достаточно подключить его к розетке.

ИБП оборудованы портами USB, RS-232 и интеллектуальным разъемом для возможности получения доступа к важной информации о питании, включая состояние батареи, уровни нагрузки и информацию о времени работы, ведение журнала событий, внутренние отчеты и анализ, удаленное управление и многое другое.

Аварийное отключение питания (EPO) обеспечивает мгновенное отключение устройства в случае чрезвычайной ситуации, что повышает безопасность его эксплуатации.

На российском рынке серия доступна у официального дистрибьютора компании Merlion, а также через партнерскую сеть бренда. Пользователи могут выбрать подходящую модель в зависимости от своих потребностей и предпочтений. Это позволяет легко найти оптимальное решение для защиты электропитания в любых условиях.