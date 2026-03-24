Ippon провела кадровые перестановки в команде топ-менеджеров

Руководство компании Ippon объявило о кадровых изменениях в своей команде: Кристина Вишневецкая назначена коммерческим директором, Александр Никитин — директором по продукту. Данная трансформация направлена на развитие коммерческой структуры и усиление продуктовых компетенций в ответ на запросы рынка.

Кристина Вишневецкая с 2021 г. занимала должность директора по развитию Ippon и отвечала за партнерский канал и рыночную экспансию бренда. Она более 20 лет работает на ИТ-рынке, из них 14 лет — в категории ИБП. Кристина имеет опыт работы на всех уровнях традиционной цепочки продаж в России: в структурах реселлера, e-commerce, дистрибьютора, системного интегратора и электротехнического вендора. В новой роли Кристина Вишневецкая сосредоточится на развитии индивидуальной работы с крупными заказчиками, формировании нового пула партнеров для выделенных сегментов развития бизнеса, а также на расширении географии проектной деятельности компании.

Александр Никитин присоединился к команде Ippon в 2025 г. С 2007 г. Александр работает на рынке электроники и электротехники, имеет свыше 10 лет опыта в сфере закупок и стратегического развития бизнеса. В должности директора по продукту Александр отвечает за продуктовую стратегию бренда, а также за развитие технических компетенций команды.

