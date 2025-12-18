Разделы

Ippon представила первые источники бесперебойного питания российской сборки

Производитель оборудования для защиты электроснабжения Ippon представил первую серию источников бесперебойного питания российской сборки — «Ампер». Устройства выпускаются в четырех модификациях, 1000, 1500, 2000 и 3000 ВА, и могут использоваться на объектах различного масштаба — от ИТ-комплексов до производственных предприятий. Компания планирует поэтапно расширять локализацию производства этой серии с перспективным переходом к российской мелкоузловой сборке.

Источники бесперебойного питания — это устройства, которые защищают оборудование от перебоев в электроснабжении и обеспечивают его непрерывную работу. ИБП серии «Ампер» относятся к классу онлайн-устройств с технологией двойного преобразования напряжения: они постоянно выдают стабильное и чистое питание, а переключение на батареи происходит без задержки (0 мс). Благодаря этому оборудование остается в работе даже при коротких замыканиях, скачках напряжения, перегрузках и других сбоях во внешней сети.

Модель выполнена в металлическом корпусе и оснащена управляющей панелью с механическими кнопками и поворотным ЖК-экраном с подсветкой. В устройстве предусмотрены восемь розеток IEC C13 (и дополнительная IEC C19 у версии 3000 ВА), интерфейсы RS-232 и USB, а также Intelligent слот и разъем EPO для удаленного аварийного отключения. Серия поддерживает функции удаленного управления, мониторинга состояния и настройки параметров — стандарт для профессиональных ИБП данного класса, но значимый критерий для эксплуатации в распределенных ИТ-комплексах.

ИБП «Ампер» работают в широком диапазоне входных напряжений и обеспечивают автономность работы 2 минуты при 100-процентной нагрузке. У ИБП «Ампер» есть возможность подключения внешних батарейных модулей, что позволяет увеличивать время автономной работы.

