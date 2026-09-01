Ippon зафиксировала рост отгрузок ИБП для медицинской инфраструктуры

Ippon зафиксировала рост отгрузок устройств бесперебойного питания для медицинской инфраструктуры. В отдельных категориях увеличение составило 10–20% год к году. Об этом CNews сообщил представитель компании.

Изменилась и мощность решений, используемых в проектах для медицинских учреждений. Если ранее среди мощных систем чаще применялись ИБП примерно на 40 кВт, то сейчас компания выполняет расчеты и отдельные инсталляции решений мощностью 80–160 кВт.

ИБП в медицинских учреждениях используются для серверов и сетевой инфраструктуры медицинских информационных систем, телемедицинских сервисов, а также оборудования для хранения лекарственных препаратов, крови и других биоматериалов.

Конфигурация системы бесперебойного питания зависит от типа и мощности нагрузки, условий эксплуатации, необходимого времени автономной работы и схемы резервирования. Эти параметры различаются в зависимости от отрасли и конкретного объекта.

Особенности применения ИБП в разных отраслях Ippon также изучал совместно с аналитическим центром «Икс-Медиа». В медицинской части исследования оборудование разделено по мощности: для УЗИ, ЭКГ используются однофазные ИБП на несколько кВА, для небольших клинических и больничных блоков — системы на 10–20 кВА, а для МРТ, КТ, ПЭТ, рентгенографов и ангиографов — трехфазные решения мощностью свыше 20 кВА.

Отдельно рассматриваются ИТ- и инженерные системы медицинских учреждений. Мощность ИБП для серверной инфраструктуры определяется индивидуально — в зависимости от масштаба вычислительных ресурсов конкретного учреждения. Для инженерных систем — вентиляции, кондиционирования и комплексов снабжения медицинским кислородом — применяются ИБП большой мощности, 150–300 кВА.