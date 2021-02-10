Ippon выпустила обновленную серию ИБП Back Basic S Euro

Производитель источников бесперебойного питания Ippon представил обновленную серию ИБП Ippon Back Basic S Euro. Это компактные источники бесперебойного питания линейно-интерактивного типа, предназначенные для использования как в офисе, так и дома для защиты техники от основных неполадок с электропитанием в сети. По данным аналитической компании IT- Research, это самый продаваемый ИБП в России в 2020 г.

Ippon Back Basic S Euro позволяет подключить до трех устройств одновременно через входные разъемы питания Euro, расположенные на задней панели ИБП. Back Basic S Euro проводит постоянную фильтрацию входного напряжения и обеспечивает защиту подключенного оборудования от всплесков и шумов в электросети. Защита от перегрузки при питании от сети обеспечивается за счет перехода в режим неисправности через пять секунд при перегрузке в 110% от допустимой. В случае если перегрузка оставит 120% от допустимых значений, ИБП выключится немедленно и перейдет в режим неисправности. Автоматический регулятор напряжения (AVR) стабилизирует уровень выходного напряжения. Функция Green Power автоматически отключает ИБП в случае малой нагрузки в режиме работы от батарей, предохраняя аккумуляторы от глубокой разрядки. Среднее время автономной от батарей при нагрузке 100 Вт составляет 20 минут. Устройство имеет компактные размеры и не занимает много места.

Особенности Back Basic S Euro: три евророзетки с возможностью резервного питания от батареи; защита от всплесков, перегрузок и коротких замыканий; автоматический регулятор напряжения; холодный старт (запуск ИБП при отсутствии напряжения в сети); автоматический перезапуск при восстановлении питания; светодиодная индикация состояния ИБП.