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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 179367
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Вишневецкая Кристина


УПОМИНАНИЯ


30.07.2025 Ippon завершила проект по обеспечению стабильной работы производственных линий и серверной инфраструктуры КЗМВ 1
30.07.2024 Ferrum IT Group и Ippon внедрили систему бесперебойного питания для одного из крупнейших маркетплейсов России 1
04.04.2023 Ippon открыл технический центр в Москве 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Вишневецкая Кристина и организации, системы, технологии, персоны:

Merlion - Ippon 42 2
Merlion - Мерлион 850 1
Ferrum IT Group - Феррум АйТи Групп 10 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1490 2
Оцифровка - Digitization 4773 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 992 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2533 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2599 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69656 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14101 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3370 1
Московкин Сергей 1 1
Десслер Константин 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 151412 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11413 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374679, в очереди разбора - 747844.
Создано именных указателей - 179367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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