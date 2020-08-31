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Спецпроекты

СЦ «Сеть компьютерных клиник» подписал соглашение о сотрудничестве с Pantum

Техника

Компания Pantum, которая разрабатывает, производит и продает лазерные принтеры и тонер-картриджи, изготовленные в Китае для пользователей по всему миру, авторизовала федеральную сеть сервисных центров «Сеть компьютерных клиник». На российском рынке компания Pantum представлена с 2014 г.

С августа 2020 г. сервисная компания будет выполнять гарантийные работы по диагностике и ремонту печатного оборудования. Обслуживание устройств будет осуществляться в авторизованных брендированных подразделениях и других авторизованных СЦ «Сети компьютерных клиник». Для ремонта будут использоваться только оригинальные комплектующие и методики, утвержденные вендором. «Сеть компьютерных клиник» имеет большой опыт работы именно с печатающими устройствами, сотрудничество с ключевыми вендорами позволило наработать экспертизу и успешно применять ее на практике.



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