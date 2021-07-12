Разделы

Бизнес Техника
|

«Сеть компьютерных клиник» авторизована брендом Cactus

«Сеть компьютерных клиник» и российский бренд расходных материалов Cactus, заключили соглашение на обслуживание техники производителя. В частности, инженеры будут осуществлять гарантийный и негарантийный ремонты проекторов бренда Cactus.

Российский бренд Cactus начал свое развитие в 2010 г. Уже более 10 лет он пополняется востребованными товарами и задает новые стандарты для рынка совместимых расходных материалов и презентационного оборудования.

Запасные части для устройств будут поставляться напрямую от производителя – это позволит сократить время на осуществление ремонтных работ. Получение авторизации стало возможным благодаря выполнению нами ряда строгих требований производителя: наличие специального оборудования и инструментов для диагностики, настройки и ремонта.

Обслуживание устройств будет осуществляться в авторизованных брендированных подразделениях «Сети компьютерных клиник». Все «Клиники» придерживаются единых стандартов, касающихся качества обслуживания клиентов, используемых запасных частей, оборудования, оформления, уровня и компетенций инженеров.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как экс-чиновники Минкомсвязи и топ-менеджеры Yota стали миллионерами

«Транстелеком» выставил на распродажу весь свой розничный бизнес

Кредиторы банкротят гигантский ИТ-холдинг, куда входят мировые производители процессоров и памяти

На мировом рынке ПК новый лидер

Американские фонды усиливают свое влияние на «Яндекс»

Microsoft поднимает цены в России

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как почистить кондиционер своими руками и стоит ли это делать: советы ZOOM

Самые легкие ноутбуки до 14 дюймов: выбор ZOOM

Как выбрать фильтр для воды: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Как искусственный интеллект меняет будущее авиаперевозок

Квантовые компьютеры придется ставить под землей — опасность несут в себе космические лучи

Найдены галактики без темной материи — это меняет привычную концепцию
Показать еще