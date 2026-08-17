Эвелина Ребрун, Sitronics Group: Модульный ЦОД не должен конкурировать с капитальным

Российский рынок модульных ЦОД продолжит расти, уверены в Sitronics Group, компании, которая специализируется на проектах в сфере строительства МЦОД и первой в стране сертифицировала модульные центры обработки данных собственного производства в международном отраслевом центре Uptime Institute. О том, как меняются требования к проектированию дата-центров и насколько они готовы к росту ИИ-нагрузок, CNews поговорил с руководителем направления ЦОД Sitronics Group Эвелиной Ребрун.

«Поэтапный ввод мощностей — уже не новая история»

CNews: В начале этого года вы отмечали нарастающий разрыв на рынке ЦОД: из-за высокой ключевой ставки небольшие провайдеры замораживают проекты, а крупные игроки объединяются и монополизируют рынок. Как эта рыночная ситуация повлияла на Sitronics Group?

Эвелина Ребрун: Я думаю, что для нас это скорее подтвердило правильность выбранной модели. Рынок действительно стал осторожнее. Сейчас сложно запускать проекты с долгосрочными капитальными затратами при «дорогих» деньгах, особенно если у тебя нет якорного заказчика или гарантированной загрузки. При этом потребность в вычислительных мощностях никуда не делась. Заказчики стали смотреть на решения, которые можно быстрее запустить и развивать поэтапно. Поэтапный ввод мощностей — уже не новая история: если посмотреть на крупные дата-центры, многие площадки давно строятся с последовательным вводом машинных залов.

Эвелина Ребрун, Sitronics Group: Заказчики стали смотреть на решения, которые можно быстрее запустить и развивать поэтапно

Модульный подход позволяет реализовать это быстрее и также поэтапно вводить мощности, одновременно планируя масштабные нагрузки. Поэтому на нас как на производителя модульных ЦОД эта ситуация, безусловно, сказалась и доказала правильность нашего выбора.

Контейнерный ЦОД — он не дешевле капитального. Заказчику куда выгоднее заплатить больше за оборудование, но получить его раньше и начать поскорее эксплуатировать.

«Нельзя просто взять и перевести всю нагрузку в Сибирь»

CNews: Из-за дефицита энергомощностей в Московском регионе рынок сегодня обсуждает разные варианты экспансии ИТ-технологий — на Дальний Восток, в Сибирь и даже в страны СНГ. Насколько эти сценарии реалистичны и насколько адаптивны модульные решения по модульным ЦОД Sitronics Group для этого?

Эвелина Ребрун: Я бы не говорила, что весь рынок просто возьмет и перевезет всё из Москвы в регионы или за пределы России. У каждой нагрузки есть свои требования: задержка сигнала, каналы связи, стоимость энергии, требования к данным, близость дата-центров, степень резервирования.

Нельзя просто взять и перевести всю нагрузку или ее часть в Сибирь — всё зависит от бизнеса. Но региональная экспансия абсолютно реалистична для части сервисов. Это также промышленность, ИТ-инфраструктура, локальная обработка данных.

Сейчас многие производства начали использовать ИИ и разворачивают небольшие дата-центры непосредственно на своих площадках

При этом развитие технологий может существенно изменить ситуацию. В моей практике были проекты, когда я занималась стратегическим планированием инфраструктуры дата-центров. Приходил продакт-менеджер и говорил: «Мне нужна мощность». Я отвечала: «У меня в этом городе есть мощность, давайте поставим туда». Мне отказывали под предлогом невозможности размещения в другом городе из-за отсутствия связности между площадками и, соответственно, резервирования.

Сначала я не понимала, почему нельзя распределить нагрузку между разными городами — с точки зрения резервирования это даже выглядело лучше. Потом развились облачные технологии, и продукты научились работать таким образом. Поэтому с развитием технологий региональная экспансия, безусловно, возможна.

Я не говорю, что через пять лет мы не сможем делать то, что сегодня кажется сложным. Да, технологии очень быстро развиваются и позволяют делать то, что еще вчера казалось невозможным. Но на текущий момент ситуация именно такая.

CNews: Насколько модульные решения возможно адаптировать для работы в регионах за Уралом?

Эвелина Ребрун: На мой взгляд, при грамотно продуманной конструкции модульных prefab-решений, максимально. Но сложность таких площадок в их изолированности, иногда — в отсутствии продуманной логистики в районе и его транспортной недоступности. Организовать полноценную стройку бывает достаточно проблематично.

В случае модульного решения большая часть производства проходит на заводе и на площадку доставляют уже готовое решение, выполняют работы по подключению, настройке и пусконаладке. Это занимает относительно немного времени, и заказчик быстро получает результат. На мой взгляд, такие решения для удаленных площадок подходят лучше.

CNews: Есть ли ситуации, в которых контейнерный ЦОД — уже не преимущество, а, наоборот, ограничение для заказчика? Бывают ли проекты, когда вы прямо говорите, что модульная инфраструктура не подходит?

Эвелина Ребрун: Да, я так и говорю. Более того, считаю, что необходимо быть честным с заказчиком. Успех взаимодействия зависит от того, насколько бизнес действительно пытается решить проблему клиента.

Недавно у меня был разговор с потенциальным заказчиком — компания только начинает деятельность на этом рынке. После уточнения всех условий я пришла к выводу, что выгоднее строить быстровозводимое здание, так как у него большие мощности и большая площадь. Можно построить его и вводить ЦОД в эксплуатацию поэтапно. Но если заказчик хочет быстрее получить деньги и начать амортизировать уже закупленное оборудование, на первом этапе можно запустить модульный ЦОД. И одновременно строить основное здание.

В случае модульного решения большая часть производства проходит на заводе

При этом обязательно нужно смотреть на площадку и ее возможности, чтобы планировать использование мощности и не потерять ни одного киловатта, которым вы владеете. Когда вы располагаете большой мощностью, на мой взгляд, сейчас выгоднее построить быстровозводимое здание. И думаю, со мной многие согласятся в отрасли.

«Универсальной системы охлаждения все-таки нет»

CNews: Какие технологии охлаждения для проектов своих заказчиков вы сегодня предлагаете? Удалось ли вам уйти от климатических систем западного производства?

Эвелина Ребрун: Универсальной системы охлаждения все-таки нет. Окончательное решение зависит от мощности, плотности стоек, региона размещения, бюджета и требований заказчика.

Полностью перейти на импортозамещение, мне кажется, на текущий момент еще не удалось. Даже те, кто продает российское оборудование, иногда используют компоненты иностранного производства. Поэтому нельзя сказать, что заказчик полностью ушёл в импортозамещение, даже если всё поставил российский производитель.

Мы, как и весь рынок, по большей части сейчас работаем с российскими производителями, а также с представителями Китая и Турции. По возможности стараемся использовать российское оборудование, потому что это дает больше уверенности в дальнейшей нормальной эксплуатации.

Отечественные компании уже несколько лет активно развивают собственные продукты, они действительно выросли и по качеству, и по уровню решений. Если сравнить оборудование четырехлетней давности с тем, что есть сейчас — разница колоссальная. Я действительно горжусь многими российскими компаниями, представленными на рынке систем для ЦОД.

CNews: Если говорить непосредственно о технологии охлаждения, сейчас это в основном воздушное охлаждение или используется комплексный подход?

Эвелина Ребрун: Здесь все зависит от мощности. Если мы говорим о стойках по 10–12 кВт, максимум около 15 кВт — это, безусловно, воздушное охлаждение, в том числе с адиабатическим решением.

Если речь идет о высоконагруженных стойках, например под ИИ, то там мощность существенно выше. В таком случае требуется иммерсионное или жидкостное охлаждение. Все зависит от потребностей заказчика и того, что ему требуется.

CNews: Если в обычном ЦОД с воздушным охлаждением поставить несколько стоек высокой плотности — выше 10–15 кВт, к каким последствиям это может привести?

Эвелина Ребрун: Без нормального охлаждения не удастся обеспечить стойкам условия, при которых они будут нормально функционировать. Поэтому еще на этапе проектирования ЦОД нужно знать какие стойки будут установлены.

В контейнерном ЦОД я сейчас не вижу возможности одновременно обеспечить воздушное охлаждение и разместить высоконагруженные стойки.

Можно сделать один машинный зал, рассчитанный на стандартную нагрузку, и второй под высоконагруженные стойки. В одном машинном зале я бы пока не рекомендовала смешивать системы. Но в любом случае нужны расчеты: проводить CFD-моделирование, смотреть на потоки воздуха, температуру и внешние условия.

Мы сами сейчас работаем в этом направлении. В том числе ведутся расчеты — можно ли, сохранив архитектуру существующего ЦОД, но применяя другую систему охлаждения, поднять его доступную мощность более чем в два раза. Да, мы тестируем такие возможности, но это только проект, так что я не хочу делать громких заявлений.

«Диспетчеризация должна учитывать специфику заказчика»

CNews: В мае-июне 2026 года компания сообщала о проектах по автоматизации, включая контракты на создание автоматизированных систем диспетчеризации на Дальнем Востоке и обслуживание диспетчеризации в Ленобласти. А сколько всего сегодня ЦОД по России управляются и мониторятся с помощью ваших систем? Есть ли разница между системами для ЦОД промышленного заказчика и телеком-оператора?

Эвелина Ребрун: Точную цифру ЦОД без согласования с заказчиками назвать я не могу. Для многих из них это конфиденциальная и чувствительная информация.

В целом, наша система применяется в большом количестве проектов — и в телекоме, и в промышленности, и у корпоративных заказчиков. На распределенных объектах мы также разворачивали собственные системы. У наших заказчиков разные потребности, поэтому у Sitronics Group накоплен большой опыт.

Наша система применяется в большом количестве проектов — и в телекоме, и в промышленности, и у корпоративных заказчиков

Оператору важны централизованный мониторинг, унификация данных по сети площадок и интеграция с действующими площадками. Промышленному заказчику важнее связь с существующей инфраструктурой и ясность эксплуатации.

Впрочем, промышленность тоже бывает разной. Если речь идет о крупном заказчике со своей логистической и распределенной производственной сетью — у таких компаний требования к диспетчеризации значительно серьезнее и сложнее. Нужно уметь построить новую систему под уже хорошо развитую инфраструктуру.

Это сейчас особенно актуально, потому что многие промышленные компании работали на иностранных продуктах очень хорошего качества. Создавать для них аналогичные системы из отечественных компонентов — очень интересная задача.

CNews: Ваша система диспетчеризации охватывает все уровни — от полевых датчиков и контроллеров до специализированного ПО (SCADA). Как решается проблема импортозамещения оборудования и программного обеспечения и какова сейчас доля российских компонентов?

Эвелина Ребрун: Компоненты, к сожалению, еще не все российские. И здесь нужно разделять — есть компании, которые говорят: «Мы произвели сами», а фактически перевыпускают по китайской лицензии, просто под своим брендом. Некорректно называть это импортозамещением.

По основным компонентам инфраструктуры ЦОД — есть возможность использовать российского производителя. Это система охлаждения, шинопроводы, кабели, ГРЩ, ИБП, аккумуляторы, популярные сейчас ГПУ. Кроме того, отечественные производители выпускают различные датчики и ПО. Пожалуй, единственный сегмент, где российское оборудование пока не соответствует потребностям ЦОД — дизель-генераторные установки.

Что касается контроллеров для систем диспетчеризации, здесь все зависит от конкретного проекта. Верхний уровень диспетчеризации и программная часть могут строиться на российских решениях и собственной экспертизе.

CNews: Спрос на отечественные системы диспетчеризации ЦОД сегодня вообще критический?

Эвелина Ребрун: Суть в том, что с иностранным продуктом есть риск в один момент остаться просто без возможностей для обновления и без данных. Часть ПО прекратит работать, и все сложные системы придется контролировать вручную, как это было много лет назад.

По основным компонентам инфраструктуры ЦОД — есть возможность использовать российского производителя

В случае с российскими системами у заказчика есть полный и постоянный доступ. Нет риска, что завтра изменится политическая ситуация и исчезнет доступ к мониторингу показателей дата-центра, производства или другого объекта.

CNews: Sitronics Group сообщала о развитии собственного интеллектуального шинопровода и снижении затрат заказчиков на мониторинг до 20%. За счет чего возникает экономия и какую роль эти компоненты играют в системе?

Эвелина Ребрун: Чем больше стоек, тем дороже становится детальный мониторинг, потому что он идет на уровне каждой точки подключения.

Интеллектуальный шинопровод и коробки отбора мощности позволяют собирать часть данных по электропитанию и состоянию нагрузки ближе к системе распределения. Это снижает количество отдельных элементов мониторинга, упрощает интеграцию с диспетчеризацией и даёт эксплуатации более прозрачную картину нагрузки.

Стоимость самих датчиков не столь велика, как стоимость систем, которые собирают эти данные. Поэтому можно получать более точную информацию без большого количества дополнительных затрат.

В этом и заключается залог успеха — не создавать лишних конструкций и не покупать оборудование, которое формирует дополнительные издержки, а собирать именно те данные, которые нужны для контроля состояния системы.

«Модульным ЦОД не стоит конкурировать с капитальными большими дата-центрами»

CNews: Бум искусственного интеллекта меняет требования к инфраструктуре. Аналитики заявляют, что около 60% операторов ЦОД перестраивают системы питания под ИИ. Готовы ли модульные решения Sitronics Group к высокоплотным стойкам от 15–20 кВт и выше?

Эвелина Ребрун: Такие запросы есть, Sitronics Group прорабатывает такие решения. Нельзя просто взять и поставить высоконагруженную стойку в ЦОД, который изначально был рассчитан на другую нагрузку — нужно полностью пересчитать энергетическую часть и охлаждение.

Многие компании работают над системой, где создается стандартный модуль, который потом тиражируют на разных площадках. Нам же в Sitronics Group хочется иметь возможность работать с различными архитектурами ЦОД и разными системами охлаждения.

Пока такого ЦОД мы не делали. Но я уверена, что в обозримом будущем такие объекты появятся — потребность есть, она растет, и мощность на стойку будет увеличиваться.

CNews: Учитывая текущие темпы импортозамещения, дефицит мощностей под ИИ и жесткие экономические условия, как, по вашему прогнозу, изменится российский рынок ЦОД в ближайшие пару лет и какие компании на нем выживут?

Эвелина Ребрун: За последние полтора-два года я заметила тенденцию: если раньше было много девелоперов, работающих с площадями — складскими, офисными, жилыми, — то в прошлом году многие из них начали заходить на рынок ЦОД.

Появилось очень много новых компаний, которые пытаются развиваться в этой отрасли. Казалось бы, если столько компаний входит на рынок, значит, он не такой жесткий. Но мне кажется, что сейчас пройдет жесткая фильтрация и рынок станет сложнее.

Выживут те, у кого есть компетенция. Несмотря на то, что мы живем в век технологий и можем получить практически любую информацию в любой момент, с профильными специалистами на рынке есть проблемы. Поэтому важны компетенции, опыт, мощности для реализации проектов и наличие заказчиков.

Я считаю неправильным говорить, будут ли это капитальные, модульные или контейнерные ЦОД. Для каждого формата есть свой заказчик, свои потребности и возможность для роста. Модульным ЦОД не стоит конкурировать с капитальными большими дата-центрами. Это разные весовые категории, обе должны существовать.

При этом, чтобы выжить, нужно уметь управлять не только одним этапом — например, проектированием или строительством. Важно предоставить доступ к финальному продукту и обеспечивать его последующую эксплуатацию.

Sitronics Group как раз движется в этом направлении. Мы развиваемся как компания, которая предоставляет не просто проектные услуги, а продукт — и закрывает потребность заказчика от начала до конца.

CNews: Если резюмировать беседу, сегодня Sitronics Group — не просто интегратор или производитель отдельного оборудования, а разработчик сложных экосистем для дата-центров. Каким одним главным достижением вашей команды в направлении ЦОД за последние несколько лет компания может гордиться больше всего?

Эвелина Ребрун: Мне кажется неправильным называть главным достижением какой-то один объект или одно устройство, которое сделала Sitronics Group.

Для меня важнее другое. Sitronics Group за последние годы начала пересобирать направление ЦОД и делать из него полноценную комплексную компетенцию, а не набор разрозненных проектов.

Мы выстроили нашу цель — научились смотреть на ЦОД не только как на поставку оборудования или систему диспетчеризации, а как на живую инженерную экосистему, где важны проектирование, производство, монтаж, пусконаладка, мониторинг, эксплуатация и дальнейшее развитие системы.

Я бы отметила и то, что мы честно посмотрели на свои слабые места. Для любого направления это нормальный этап взросления. Где-то нам нужно было усилить процессы, где-то лучше формализовать ответственность, где-то убрать зависимость от ручного управления и перевести накопленную экспертизу в понятные стандарты, типовые решения и регламенты.

Для меня это и есть главное достижение команды: не просто реализовывать проекты, а уметь делать выводы из каждого проекта и становиться системнее.

С таким подходом мы движемся к модели, где заказчик получает не просто отдельное оборудование или поставку, а управляемое решение с понятной архитектурой, ответственностью и жизненным циклом.