Заурбек Батыров, «Городская поликлиника №1» в Нальчике: От «живой» очереди мы перешли к ИИ

Цифровизация здравоохранения давно перестала быть абстрактной задачей — это ежедневный рабочий инструмент, который измеряется терабайтами данных, скоростью соединения и временем, сэкономленным для пациента. С октября 2021 года в Кабардино-Балкарской Республике запущен региональный сегмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения на базе «Единой цифровой платформы» (ЕЦП.МИС) — именно эта система сегодня обеспечивает цифровой контур медицинской помощи. О том, как городская поликлиника шаг за шагом выстраивала свою цифровую архитектуру — от первых электронных карт до подключения ИИ для анализа снимков, — в интервью рассказал главный врач ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. Нальчик Заурбек Батыров.

«Сегодня медицинская документация ведется в электронном формате»

CNews: Заурбек Султанович, когда поликлиника начала свой путь в цифровизацию? С какими сложностями столкнулись?

Заурбек Батыров: Работа по цифровизации медицинской деятельности началась в 2015 году с внедрения медицинской информационной системы в регионе. За эти годы мы прошли путь от освоения базовых цифровых сервисов до формирования современной цифровой инфраструктуры учреждения.

Первые шаги потребовали адаптации сотрудников к новым технологиям и совершенствования технических решений. Но последовательное развитие информационной системы позволило обеспечить стабильную работу цифровых сервисов и постепенно отказаться от бумажного документооборота.

Сегодня медицинская документация ведется преимущественно в электронном формате, а врачи имеют оперативный доступ к архиву исследований, медицинских изображений и всей необходимой информации для принятия клинических решений.

Заурбек Батыров, «Городская поликлиника №1» г.о. Нальчик: Одним из важных этапов стало внедрение лабораторной информационной системы «ЕЦП.ЛИС»

CNews: Как изменилась работа врачей и среднего медицинского персонала после внедрения МИС?

Заурбек Батыров: Внедрение медицинской информационной системы существенно повысило эффективность внутренних процессов и обеспечило единое информационное сопровождение оказания медицинской помощи.

МИС позволяет врачам сосредоточиться на клинических решениях, передав некоторые функции среднему медицинскому персоналу, например, выписку направлений на анализы и оформление справок. Это экономит время врача и снижает риск ошибок.

Одним из важных этапов стало внедрение лабораторной информационной системы «ЕЦП.ЛИС». Автоматизация лабораторного процесса значительно сократила сроки получения результатов исследований, минимизировала технические ошибки и дала всем специалистам доступ к информации о пациенте. Такой подход повысил качество медицинской помощи и ускорил принятие врачебных решений.

«Мы сосредоточились на возрождении превентивной медицины»

CNews: Какие организационные и диагностические изменения произошли после переезда в новое здание?

Заурбек Батыров: Первая поликлиника всегда была передовым учреждением первичного звена республики, но старое здание не позволяло разместить современное оборудование. Новое здание поликлиники площадью более 9000 кв.м открылось в июне 2025 года. В нем созданы условия для комфортного пребывания посетителей и инфраструктура для маломобильных групп граждан.

Еще на этапе проектирования мы сосредоточились на возрождении превентивной медицины, когда ключевая задача поликлиники – это раннее выявление заболеваний и вторичная профилактика на основе динамического диспансерного наблюдения. Исходный проект был значительно доработан с учетом методических рекомендаций Минздрава России и принципов пациентоцентричности.

Отдельное крыло отведено под медицинскую профилактику и Центр здоровья. Также расширен функционал отделения профилактики — врачи теперь проводят выездные профилактические мероприятия и исследования на рабочем месте пациентов. После диспансеризации информация о пациентах, имеющих факторы риска хронических неинфекционных заболеваний, передается в Центр здоровья, а те, у кого диагноз подтвержден, направляются на прием к участковым терапевтам. Такой подход обеспечивает непрерывность медицинской помощи.

Еще одно важное решение — централизация эндоскопической службы поликлиник Нальчика и создание амбулаторного скринингового центра. Сегодня наш центр — самый крупный эндоскопический центр на Северном Кавказе, рассчитанный на 20 тысяч исследований под седацией в год.

Самой сложной задачей было создание единого онкологического контура, позволяющего выстроить четкий и непрерывный маршрут для пациентов с подозрением на онкозаболевание или уже подтвержденным диагнозом. Раньше диагностические исследования были разрозненными и проводились в разных организациях. Теперь в структуре учреждения есть отделение медицинской профилактики, мощная диагностическая база с возможностью проведения лучевых и эндоскопических исследований. Это позволяет Центру амбулаторной онкологической помощи обеспечить полный спектр услуг: диагностику, лечение и диспансерное наблюдение пациентов.

CNews: Какие из цифровых услуг уже полностью доступны пациентам поликлиники?

Заурбек Батыров: Сегодня пациентам доступны все основные цифровые сервисы, предусмотренные государственной системой здравоохранения. Это дистанционная запись на прием, электронные рецепты и направления, получение результатов исследований через портал Госуслуг, запись через мессенджер Мax.

Мы также развиваем телемедицинские консультации, которые позволяют пациентам избежать повторных очных посещений врача, если это допускается законодательством.

CNews: Насколько значим обмен данными со стационарами, скорой помощью и другими медучреждениями?

Заурбек Батыров: Обмен данными критически важен для формирования полной картины состояния пациента. Это один из ключевых элементов системы менеджмента качества. Коллеги из «РТ МИС» приложили максимум усилий, чтобы помочь нам внедрить электронные решения и отказаться от бумажных носителей — от отчетных форм терапевтов до журналов передачи ответственности.

Раньше существовали огромные журналы для передачи вызовов от скорой к неотложке и участковому врачу. Сегодня этот процесс переведен в цифру, что экономит время и ресурсы.

Благодаря интеграции информационных систем врач получает актуальную информацию о госпитализациях пациента, вызовах скорой медицинской помощи, проведенных исследованиях и лечении в других медицинских организациях. Это повысило эффективность работы медицинского персонала и сократило объем бумажной работы.

CNews: Использует ли поликлиника системы ИИ?

Заурбек Батыров: Да.

Наиболее активно технологии ИИ используются в отделении лучевой диагностики — при анализе маммографических исследований, рентгенографии, флюорографии и компьютерной томографии.

Особое значение имеет референсный центр второго чтения маммографических исследований, созданный на базе нашей поликлиники. Централизация экспертной оценки значительно повысила качество диагностики и увеличила выявляемость злокачественных новообразований молочной железы на ранних стадиях. ИИ служит дополнительным уровнем контроля, выделяя потенциально подозрительные участки на снимке. Окончательное решение всегда принимает врач, однако ИИ существенно снижает риск пропустить патологические изменения.

Кроме того, мы используем систему Webiomed для оценки сердечно-сосудистых рисков на основании медицинских данных пациента. По мере интеграции нового диагностического оборудования эффективность подобных интеллектуальных систем будет только возрастать.

CNews: Если подвести итог, что стало самым главным результатом цифровизации для вашей поликлиники?

Заурбек Батыров: Главный результат заключается в создании единого информационного пространства, которое обеспечивает непрерывное сопровождение пациента на всех этапах оказания медицинской помощи.

Сегодня врач располагает максимально полной медицинской информацией, что позволяет принимать более обоснованные клинические решения, повышать качество лечения и обеспечивать преемственность между различными уровнями системы здравоохранения.

В перспективе хотелось бы видеть в региональной МИС все случаи оказания помощи за пределами республики.

CNews: Что вы посоветуете коллегам, которые сталкиваются с трудностями при внедрении цифровых сервисов?

Заурбек Батыров: Прежде всего важен системный подход и личная вовлеченность руководителя медицинской организации. Любые изменения требуют последовательной организационной работы, открытого диалога с коллективом и постоянного совершенствования цифровых процессов с учетом практического опыта медицинских работников. Именно такая модель позволяет обеспечить устойчивое развитие учреждения и эффективное внедрение современных технологий.

CNews: В сентябре 2026 г. ваша поликлиника будет принимать гостей в рамках IV Всероссийского форума лидеров и экспертов цифрового здравоохранения. Как вы относитесь к таким событиям?

Заурбек Батыров: Подобные мероприятия — это возможность продемонстрировать собственные достижения, познакомиться с лучшими практиками коллег и обсудить современные направления развития цифрового здравоохранения. Форум для нас — не только профессиональная площадка для обмена опытом, но и возможность представить потенциал Кабардино-Балкарской Республики.

Мы хотим, чтобы у гостей остались положительные впечатления от работы первой поликлиники и системы здравоохранения региона в целом. Надеемся, они захотят поделиться этим опытом с коллегами и вернуться сюда снова.