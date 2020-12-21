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«Сеть компьютерных клиник» авторизована Ezviz

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

«Сеть компьютерных клиник» получила авторизацию Ezviz. Компания создает для своих клиентов комфортные условия жизни, предлагая умные IP-камеры, устройства сигнализации и умного дома. С декабря 2020 года СКК создала буфер запасных частей и устройств на замену.

«Сеть компьютерных клиник» уполномочена осуществлять обслуживание устройств видеонаблюдения, систем умного дома и IP-камер. Клиентам доступны такие виды ремонта как: ремонт устройств с использованием запчастей, прошивка ПО и замена неисправного устройства на новое.

Кроме авторизации, специалисты компании Ezviz будут проводить специальные тренинги для инженеров сервисных центров и отвечать за техническую поддержку.



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