«Сеть компьютерных клиник» подписала соглашение о сотрудничестве с HyperPC

«Сеть компьютерных клиник» и бренд HyperPC подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках договора «Сеть компьютерных клиник» получила статус авторизованного сервисного центра, который дает право на осуществление ремонта техники производителя.

Ремонтные работы будут выполняться только с использованием оригинальных запасных частей, поставляемых напрямую от производителя. Данная конфигурация значительно сократит сроки работ и обеспечит быстрое получение исправного устройства пользователем.

Получение авторизации стало возможным благодаря соответствию строгим требованиям производителя. Обслуживание всех устройств будет производиться в авторизованных подразделениях «Сети компьютерных клиник» по всей России.

Кредо компании HyperPC – использовать только лучшее «железо» и последние достижения инженерной мысли для того, чтобы дарить удовольствие не только хардкорным геймерам, но и профессионалам для рабочих нужд.

Продукция компании отличается сложностью исполнения, поэтому для работы с ней требуются специалисты, обладающие соответствующим набором знаний. Эксперты полностью соответствуют этим требованиям и прошли специальное обучение.