HTC Wildfire E2 Plus: смартфоны с экраном с защитой от подглядывания

Merlion на правах официального дистрибьютора HTC привез в Россию ограниченную партию эксклюзивных моделей смартфонов HTC Wildfire E2 Plus. Двухсимочные устройства (нано-SIM) имеют дисплей диагональю 6,82 дюйма с разрешением 1640x720 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Главной особенностью новинок является специальный режим с защитой экрана от подглядывания - угол обзора 45 градусов включается нажатием кнопки. Реализовано это за счет технологии QX Incell (или «Incell Touch») в TFT-дисплее с активной диодной подсветкой - сенсор встроен в матрицу дисплея, а не является дополнительным слоем в модуле.

HTC Wildfire E2 Plus базируются на 8-ядерном процессоре Spreadtrum T610 2000МГц, оснащены 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 256 ГБ за счет накопителя microSD. Работают смартфоны под управлением операционной системы Android 11.

HTC Wildfire E2 Plus

За фото и видеосъемку здесь отвечают четыре основные камеры (13 МП, 5 МП и две 2 МП) и фронтальная камера 8 МП. Диафрагма у камер f/2,2, есть светодиодная вспышка, автофокусировка. Запись видео ведется с разрешением 1080 пикселей.

Смартфоны работают в сетях 3G и 4G (LTE) в частотах GSM 850/900/1800/1900. Стандарт Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac. Есть встроенные модули А-GPS/GPS/ГЛОНАСС/Galileo. В наличии разъем для подключения наушников 3,5 мм.

Для дополнительной безопасности в новинках установлен сканер отпечатка пальца (на задней панели) и работает функция разблокировки по лицу. Из датчиков присутствуют: освещенности, геомагнитный, приближения, компас.

Емкость аккумулятора - 4600 мAч, заявленное производителем время работы в режиме ожидания - до 380 часов, в режиме разговора – до 45 часов. Размеры (ШхВхТ): 78,6х174,2х9,3 мм. Вес: 210 грамм. Гарантия производителя - 12 месяцев.

Предустановлено 16 российских программ и приложений: «Яндекс.карты», «Яндекс.диск», «Яндекс.браузер» и приложение, «Почта.Mail», «Документы», «Новости», «Госуслуги», «Одноклассники», OK Live, «Вконтакте», ICQ, голосовой помощник «Маруся», платежная система «Мир», антивирус «Касперский», Applist (программа для доступа к каталогу российских программ) и др.

Информация о компании Merlion

Merlion – группа компаний, которая является крупнейшим российским дистрибьютором на рынке ИТ, бытовой техники, канцелярских товаров и офисной мебели и развивает бизнес-проекты в сфере ритейла, сервисного обслуживания, производства ИТ-оборудования и офисной мебели, а также ИТ-услуг. Особое внимание уделяется развитию проектной дистрибуции – как оборудования, так и программного обеспечения.

В портфеле компании Merlion свыше 920 брендов, более 400 прямых дистрибьюторских соглашений. Компания активно развивает свой портфель российских ИТ-брендов и сотрудничает с десятками отечественных производителей.

Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8700 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре. Логистический комплекс Merlion построен на автоматизированных процессах по планированию и мониторингу маршрутов, а также подбору заказов. Доставка осуществляется в любой регион России.

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В структуре Merlion работает более 14,5 тыс. сотрудников. Высококвалифицированные инженеры компании в совокупности обладают более 700 актуальными вендорскими сертификатами.

Merlion развивает ряд проектов и дочерних компаний в различных сферах:

•«Ситилинк» – электронный дискаунтер

•«Позитроника» – федеральная сеть магазинов электроники

•«Сеть компьютерных клиник» – сервисное обслуживание компьютерной техники

•Торговая марка iRU – производство компьютерной техники

•Торговая марка «Бюрократ» – производство канцелярских принадлежностей, деловых аксессуаров и офисной мебели

•Buroshop - интернет-магазин товаров для офиса для юридических лиц

•AnalyticsHub - услуг в области аналитики больших данных (Big Data) и машинного интеллекта (AI/ML)

•High Energy – инжиниринговая компания, оказывающая услуги в сфере энергоснабжения •Технический Центр Merlion Engineering – поддержка проектного оборудования и ПО и оказание дополнительных сервисов партерам и заказчикам.