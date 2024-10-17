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«Сеть компьютерных клиник» теперь обслуживает бренды Vitek, Rondell, Maxwell и Coolfort

Группа компаний Merlion (куда входит федеральная сеть авторизованных сервисных центров «Сеть компьютерных клиник») в июле 2024 г. объявила о приобретении компании Golder Electronics, специализирующейся на производстве и продаже бытовой техники на территории РФ и стран СНГ.

В рамках подписанного соглашения с сентября этого года права на гарантийное и постгарантийное обслуживание всех четырех брендов производителя переходят к «Сети компьютерных клиник».

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Импортонезависимость

«Сервисному обслуживанию у наших авторизованных партнеров (таких сейчас около 170 по всей России) подлежит вся техника этих брендов, находящаяся на гарантийном сроке, – сказал Александр Федоров, генеральный директор «Сети компьютерных клиник». – На складе управляющей компании уже сформирован необходимый сток запасных частей, вся техническая документация – в нашем распоряжении, а почти 10-летний опыт работы специалистов с категорией «малая бытовая техника» придаст уверенности потребителям в долгой жизни их “помощников по дому”».

Услуги по сервису бытовой техники Vitek, Rondell, Maxwell и Coolfort «Сеть компьютерных клиник» оказывает не только потребителям сегмента b2c, но и активно работает с b2b-партнерами (федеральными розничными сетями, ритейлом). При этом для владельцев техники есть приятное изменение – СКК вводит новшество: в некоторых случаях можно будет обойтись без похода в авторизованный сервисный центр, просто сдав неисправную технику в тот магазин, где она была приобретена.

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