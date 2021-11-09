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Компании Landata и Huawei пролонгировали соглашение о стратегическом сотрудничестве

В конце октября 2021 г. состоялась ежегодная конференция Huawei «Цифровое сообщество 2021», на которой представители Landata и Huawei подписали соглашение о сотрудничестве на 2022 г.

Стороны договорились о дальнейшем стратегическом сотрудничестве и развитии совместного бизнеса путем углубления канального бизнеса с существующими и новыми партнерами, усилении взаимодействия в проведении маркетинговых мероприятий, направленных на расширение знаний о продукции Huawei, методов продаж и увеличении совместного бизнеса.

На подписании документа присутствовали старшие вице-президенты ГКС Евгений Лачков, Юрий Кантаровский и генеральный директор Landata Александр Киреев. Со стороны вендора соглашение подписал генеральный директор Huawei Enterprise в регионе Евразия Сяо Хайцзюнь.

«Landata является знаковым дистрибутором Huawei Enterprise на территории России. Компетенции дистрибутора и наша совместная работа создают хороший фундамент для поддержки партнёров в реализации комплексных проектов. Мы рады, что вместе с Landata мы вносим значительный вклад в цифровую трансформацию российской экономики», - отметил Сяо Хайцзюнь, генеральный директор Huawei Enterprise.

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Церемония подписания соглашения

Huawei является стратегически важным и приоритетным вендором Landata и одним из ключевых бизнес-направлений дистрибутора. Landata продвигает на рынок весь спектр продукции и решений, представленных Huawei Enterprise в России.

«В настоящее время рынок меняется очень быстро, возрастают потребности заказчиков, повышаются требования к предоставляемым продуктам и услугам. Безусловно, мы рассматриваем Huawei, как приоритетного надежного постоянного партнера, являющегося одним из драйверов мирового рынка производителей телекоммуникационного оборудования. В 2022 г. мы продолжим прилагать все усилия для реализации совместных проектов, развития партнёрского канала, а также поддержания высокого уровня технической экспертизы наших специалистов», - прокомментировал Михаил Коробко, директор департамента телекоммуникационных решений Landata.

ГКС (АО «Группа Систематика») — многопрофильный ИТ-холдинг, один из лидеров российского рынка информационных технологий. Компания Landata входит в ГКС с 2008г.

Landata является официальным дистрибутором Huawei с 2011 г., продвигая в партнерскую сеть по всей территории России сетевые, коммуникационные решения, СХД и другие продукты. За годы совместной работы Landata неоднократно получала награды от Huawei, такие как: «Лучший дистрибутор», «Лучший сервис-партнер», «Лучший технологический партнер», признание «За высокие компетенции и развитие технической экспертизы».

https://www.landata.ru/

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