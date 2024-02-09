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Cуд огласил решение по кассационным жалобам АО «СтaлкерСофт»

Второй кассационный суд общей юрисдикции огласил решение по кассационным жалобам АО «СтaлкерСофт» и группы программистов общества на решения судов двух предыдущих инстанций, которые ранее признали Анну Бутенко, дочь создателя российского коммуникационного сервера CommuniGate Pro Владимира Бутенко, законной наследницей программы CommuniGate Pro. Об этом CNews сообщили представители АО СБК.

О том, что суд принял решение оставить без удовлетворения жалобы АО «СтaлкерСофт» и и программистов, сообщила СМИ представитель Анны Бутенко и созданной ею компании-владельца исключительных прав на коммуникационный сервер CommuniGate Pro АО «СБК» («Система безопасных коммуникаций») Анна Большакова.

При жизни Владимира Бутенко компания «СталкерСофт» занималась дистрибуцией созданного им продукта, а ее сотрудники оказывали техническую поддержку пользователям Communigate Pro, согласно условиям подписанных с Бутенко соглашений. В суде «СталкерСофт» и ее сотрудники пытались доказать, что якобы признавались создателем CommuniGate Pro в качестве соавторов и соправообладетелей продукта. Компания «СталкерСофт» и ее программисты одновременно заявили требования о признании прав на одни и те же версии CommuniGate Pro друг против друга, а также против Анны Бутенко.

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АО СБК (Система безопасных коммуникаций) – российская ИТ-компания, разрабатывающая программное обеспечение в области интегрированных коммуникаций. Компании СБК принадлежат исключительные права на мультипротокольный коммуникационный сервер Communigate Pro, CommuniGate Pro 6.2 и CommuniGate Pro ver. 6.3.

Communigate Pro включен в реестр российского ПО Минцифры России.

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