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Умер глава компании, создавшей знаменитое российское ПО

В возрасте 45 лет ушел из жизни управляющий партнер CommuniGate Systems Александр Малышев. Смерть стала неожиданностью для его близких; у предпринимателя не выдержало сердце.

Смерть Александра Малышева

Российская компания CommuniGate Systems Russia (АО «Сталкерсофт») сообщила о смерти своего управляющего партнера Александра Малышева. По данным организации, внезапная смерть наступила 22 января 2022 г. из-за проблем с сердцем, что стало неожиданностью для всех его близких.

Предпринимателю было 45 лет. По открытым источникам, он был женат и имел двоих детей.

С 2012 г. он являлся генеральным директор АО «Сталкерсофт», в последние годы выступая также членом совета директоров компании.

CommuniGate Systems Russia продвигает на российском рынке знаменитый программный коммуникационный сервер CommuniGate Pro. Первые версии этого продукта были созданы в 1990-х годах программистом Владимиром Бутенко, скончавшимся 29 августа 2018 г.

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Ушел из жизни Александр Малышев, глава CommuniGate Systems

В августе 2021 г. CNews узнал, что наследие Бутенко стало предметом разногласий между действующим руководством CommuniGate Systems и дочерью программиста Анной Бутенко. На тот момент конфликт успел обрасти одним уголовным и как минимум шестью гражданскими делами. Уголовное дело касалось возможного нарушения авторских прав на выпущенный после смерти Владимира Бутенко коммуникационный сервер CommuniGate Pro версии 6.3, который зарегистрирован на «Сталкерсофт» и с октября 2020 г. пребывает в реестре российского ПО при Минцифры.

Трудовая биография Александра Малышева

Александр Малышев родился 13 мая 1976 г. в Москве. В 1999 г. он окончил физический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

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С 1999 по 2003 гг. он возглавлял компании в области web-разработки. В 2003-2009 гг. работал в компании «Гарс телеком» в должности заместителя финансового директора, затем финансового директора. В 2009–2012 гг. трудился финансовым директором в Twins Investments.

В CommuniGate Systems Малышев принимал участие в проекте миграции более 250 тыс. пользователей РЖД с Microsoft Exchange на коммуникационную платформу CommuniGate Pro.

В июле 2020 г. предприниматель дал интервью CNews в контексте усиления в России политики импортозамещения в ИТ. В нем он рассуждал о том, через какие сложности приходится проходить отечественным разработчикам, должна ли наша страна сопротивляться построению однополярного цифрового мира и какое ПО на самом деле является российским.

Денис Воейков

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