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Новый релиз CommuniGate Pro 6.5.6: расширение функциональности и повышение удобства

Российский разработчик АО «СБК» выпустил продуктовый релиз платформы унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro 6.5.6. Новая версия расширяет возможности веб-интерфейса, улучшает MAPI-коннектор для корпоративных пользователей Windows и продолжает работу по повышению стабильности календарей. Об этом CNews сообщили представители АО «СБК».

Веб-интерфейс получил ряд новых функций, ориентированных на повседневные задачи пользователей. Теперь пользователи могут создавать календарное событие непосредственно из письма, что ускоряет планирование. При добавлении адресатов в письмо или событие система автоматически подтягивает контакты, в том числе из внешних справочников. Релиз включает полноценную функцию предоставления доступа к календарю, включая публичный доступ по уникальной ссылке. Пользователи могут изменять язык интерфейса, настраивать уведомления о доставке и прочтении писем, а также создавать собственные почтовые правила для автоматической обработки входящих сообщений. Интерфейс позволяет изменять ширину сайдбара, а при наведении на папку система отображает ее полное имя и размер. Релиз добавляет на страницу авторизации QR-код и ссылку для TOTP, что упрощает первичную настройку двухфакторной аутентификации (2FA).

Для администраторов и ИТ-специалистов релиз 6.5.6 дорабатывает MAPI-коннектор. Разработчики подготовили MSI-инсталлятор для 64-разрядных версий Windows, что позволяет устанавливать коннектор централизованно через групповые политики сразу для всех пользователей. Также пользователи могут отзывать отправленные сообщения, а платформа группирует письма в беседы, упрощая работу с перепиской.

В бэкенд-части команда разработчиков продолжила улучшать работу с календарями и сериями повторяющихся событий, начатую в предыдущем релизе.

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«Новый релиз CommuniGate Pro 6.5.6 делает платформу еще более удобной и гибкой для конечных пользователей и администраторов. Мы расширили функциональность веб-интерфейса, упростили интеграцию с внешними справочниками и добавили важные инструменты для централизованного управления, такие как MSI-установка MAPI-коннектора. Продолжая работу над стабильностью календарей, мы следуем запросам наших клиентов и укрепляем позиции CommuniGate Pro как надежного решения для корпоративной коммуникации», – сказал Борис Моисеев, директор департамента разработки CommuniGate Pro.

Пользователи уже могут скачать обновление CommuniGate Pro 6.5.6 на официальном сайте компании.

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