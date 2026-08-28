Легкая жизнь кончилась. Обленившихся разработчиков Android-приложений заставят экономить оперативную память

На фоне дефицита ОЗУ Google внесла изменения в требования к приложениям на Android. Отныне их разработчики должны оптимизировать их так, чтобы они не потребляли оперативную память десятками и сотнями мегабайт. Исходный код тоже придется полировать – приложения должны работать быстро даже старых и дешевых устройствах.

Назад в 2000-е

Интернет-гигант Google начал кампанию против «тяжелых» и неэффективных Android-приложений, которые мало того, что тормозят, так еще и «пожирают» оперативную память почем зря. Как пишет TechCrunch, владелец платформы Android поставил разработчиков перед фактом – теперь код их софта должен быть вылизан до блеска, а скомпилированное приложение не должно расходовать гигантское количество ОЗУ.

Новые правила прописаны в требованиях к приложениям для Android. Но это следствие, а не причина – разработчики ПО обязаны выполнять их потому, что в мире возник острый дефицит оперативной памяти из-за бума искусственного интеллекта. На этой почве смартфоны с большим количеством ОЗУ стали дорожать, а рынок вновь завалило мобильниками с 4 ГБ и даже 3 ГБ RAM. Такие были в ходу 10-14 лет назад.

Фото: mammela / Pixabay Спустя годы ПО для Android станет работать лучше и быстрее

Отметим, что в начале XXI века объемы памяти в компьютерах измерялись сотнями мегабайт, а смартфонов в современном их представлении не существовало вплоть до премьеры первого iPhone в январе 2007 г. Разработчики ПО для компьютеров и ноутбуков были вынуждены оптимизировать его, чтобы оно не потребляло много ОЗУ.

Кнут и пряник Google

В заявлении Google указано – в настоящее время мобильная индустрия сталкивается со «значительными ограничениями в поставках оборудования, которые изменяют доступность памяти для устройств», что, в свою очередь, может повлиять на пользовательский опыт при взаимодействии гаджетами. Для решения этой проблемы Google устанавливает новые пороговые значения производительности в нескольких параметрах.

В их числе – динамическое использование памяти и использование растровых изображений. Кроме того, Google добавляет требования к оптимизации кода, призванные предотвратить такие проблемы, как замедление работы приложений и сбои, связанные с производительностью.

Чтобы помочь разработчикам, компания внедряет новые инструменты, которые будут оповещать их, когда их приложения превысят новые пороговые значения, чтобы они могли принять меры по оптимизации кода. Google отметила, что в течение года появятся и другие диагностические инструменты, включая более подробную информацию, предоставляемую функцией «Ограничитель памяти», которая предотвращает чрезмерное использование приложениями памяти устройства.

Нет времени на раскачку

Google не стала выделять разработчикам годы на подгонку всего своего софта, нового и существующего, под нынешние требования. На подготовительные мероприятия им выделено всего пять месяцев – они должны выполнить их все не позднее 1 февраля 2027 г.

pvproductions / FreePik Google не позволит программистам прохлаждаться

Это означает, что к указанному сроку программисты должны умерить аппетиты своих приложений. Но есть важный нюанс – Google не уточняет, как собирается карать за неподчинение или срывы сроков. Также в компании не говорят, как будут контролировать оптимизацию всех приложений.

Вполне возможно, Google разработает алгоритм автоматизации этого процесса. К середине 2026 г. в магазине Google Play содержалось около 3,9 млн приложений.

Важно отметить: нет ясности, распространяются ли новые требования на ПО в сторонних магазинах. Если нет, ленивые или не очень опытные разработчики могут использовать их для распространения «тяжелых» и неоптимизированных приложений.

Где одно, там и второе

Оптимизация кода и экономия ОЗУ – одно их двух новых требований Google к Android-приложениям. Второе должно быть выполнено к апрелю 2027 г. но коснется оно не всех разработчиков.

К середине весны 2027 г. абсолютно все приложения в Google Play нужно будет привести к соответствуют требованию Zero Tap Sign-In. Оно подразумевает, что при переносе данных со старого устройства на новое пользователь не должен заново вводить данные своей учетной записи в приложениях – если в ПО есть система авторизации, данные для нее должны переноситься автоматически. Специально для этого Google разработала API Android Restore Credentials.

Здесь тоже нет ясности, что будет с приложениями, разработчики которых это требование не выполнят.