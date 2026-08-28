Хозяев iPhone защитили от цифрового рубля. Доступ к нему надежно перекрыт, пользоваться им с iPhone невозможно

Банки не могут выгрузить в App Store новые версии своих приложений с поддержкой цифрового рубля. Большинство крупнейших банков под санкциями, и доступ в этот магазин им закрыт. К тому же лазейка по ручной установке программ теперь закрыта. Все это значит, что россияне, владеющие iPhone, пользоваться цифровым рублем не смогут, по крайней мере, на начальном этапе. В теории, спасти ситуацию могут веб-версии банковских приложений.

Аналоговый рубль

Владеющие iPhone россияне не смогут пользоваться цифровым рублем. Как пишут «Ведомости», банки не могут выгрузить в App Store новые версии своих приложений – они под санкциями, и потому у них больше нет возможности беспрепятственно распространять свои сервисы через этот магазин.

Банкам приходится идти на различные ухищрения, чтобы проникнуть в App Store – они переименовывают свои утилиты, меняют дизайн, логотип и имя разработчика, но Apple научилась быстро отлавливать такие приложения и удалять их.

Цифровой рубль – это третья форма национальной валюты России, помимо наличной и безналичной. Его широкое распространение начнется 1 сентября 2026 г.

sergeycauselove / FreePik Перед россиянами возникли очередные трудности в работе сервисов

Все без исключения операции с цифровыми рублями будут осуществляться непосредственно через ИТ-платформу российского Центробанка. Россиянам потребуется открывать специальные цифровые кошельки, но, правда, сделать это можно будет через любой банк, а доступ к этим кошелькам будет предоставлен через привычные банковские приложения.

В числе первых, кто подключит оплату цифровыми рублями, окажутся операторы сотовой связи. Предоставить возможность открыть кошелек цифрового рубля обязан предоставить 21 банк, признанный ЦБ значимым на рынке платежных услуг.

Банки не отрицают

Российские банки и регулирующие органы знают о проблеме с доступом к цифровому рублю со смартфонов iPhone. Так, на сайтах сразу нескольких из них, включая ВТБ и «Банк Россия», указано, что цифровым рублем смогут пользоваться их клиенты, владеющие устройствами на Android. Платформа iOS в их сообщениях не упоминается.

На сайте Центробанка есть раздел с общими вопросами по цифровому рублю, и один из них гласит, смогут ли россияне пользоваться им с устройств на базе iOS. Ответ регулятора звучит так: «Смогут, если на их мобильном устройстве с такой операционной системой будет актуальная версия мобильного приложения банка, поддерживающая функционал цифрового рубля».

На Android действительно нет никаких проблем с доступом к цифровому рублю. Даже если в магазине Google Play отсутствует приложение нужного банка, его можно скачать из стороннего стора или, в крайнем случае, с официального сайта требуемой финогранизации. Опрошенные «Ведомостями» эксперты рекомендуют владельцам iPhone купить дополнительный телефон на Android для доступа к банковским приложениям

Apple все продумала

За несколько дней до запуска цифрового рубля Apple закрыла единственную лазейку, которая годами позволяла россиянам устанавливать на свои iPhone приложения, которых нет в App Store. Это был софт банков, а также «Авито», «Вконтакте», «Макс» и другие утилиты, которые Apple удалила на почве западных санкций.

Работало все через программу iMazing и ей подобные. Как сообщал CNews, с 27 августа 2026 г. они больше не функционирует – Apple залатала эту брешь.

Это означает, что пока то или иное приложение не будет официально добавлено в App Store, установить его будет невозможно. Или пока не будут найдены новые лазейки, но к моменту выхода материала информации о них не было.

Опционально банки могут добавить поддержку цифрового рубля в веб-версии своих приложений. Их заблокировать нельзя, поскольку это по сути веб-сайт, открывающийся прямо в браузере.

Но и тут есть риск возникновения проблем. Российские банки перешли на отечественные сертификаты безопасности, которые не поддерживают почти все современные браузеры – их нет в Chrome, Safari, Opera и пр., найти их можно лишь в «Яндекс Браузере». Без таких сертификатов сайты банков не работают корректно.

А нужно ли

К моменту выхода материала россияне могли полностью отказаться от пользования цифровым рублем. Третья форма национальной валюты является опциональной – жителям России пока не запрещают расплачиваться классическими бумажными деньгами или осуществлять безналичные платежи с кошельков, привязанных к банковской карте и инфраструктуре выбранного ими банка, а не напрямую к Центробанку.

Также у россиян пока нет обязанности даже просто создавать кошелек цифрового рубля. Это означает, что владельцы iPhone смогут и дальше пользоваться старыми версиями приложений банков в которых этой опции нет, для перевода денег и других действий.