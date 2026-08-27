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Лавочка закрыта. Запрещен популярный способ установки на iPhone приложений российских банков, «Авито», VK и «Макса», заблокированных в App Store

Apple закрыла популярный способ установки удаленных из App Store приложений на iPhone – через iMazing и подобный софт. Это тяжелый удар по россиянам – из App Store исчезли десятки популярных в России приложений, включая ПО Сбербанка, «Авито», «Т-Банка» и VK. Блокировка произошла без предупреждения, способ обхода пока не найден.

Финита ля комедия

Компания Apple закрыла самый распространенный способ установки на iPhone и iPad приложений, которых нет в App Store. Утилита iMazing, обеспечивавшая возможность такой установки, больше не работает, пишет портал iphone24.ru. Россияне использовали ее для установки приложений Сбербанка, «Авито», «Т-Банка», VK и многих других компаний, попавших под санкции.

Также перестали функционировать и другие подобные программы. В частности, из строя вышли не менее известные инструменты ipa_downloader и 3uTools – Apple разом поломала их все.

Реализовать это ей удалось путам отключения архивных токенов авторизации и отзыва необходимых для их работы сертификатов. Отныне при попытке выгрузить нужное приложение в формате IPA пользователь получает сообщение об ошибке 403, означающей отсутствие прав доступа.

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CNews
Apple еще сильнее усложнила жизнь россиянам

Фактически, серверы Apple отныне отклоняют все запросы при попытке восстановить программу из «Медиатеки» – единого хранилища пользовательской коллекции медиафайлов (фото, видео, музыки или фильмов) на устройствах Apple. Даже если у пользователя уже есть IPA-файл нужного приложения, он все равно не сможет интегрировать его в iPhone.

Россияне в беде

Случившееся означает, что установить приложение, по той или иной причине отсутствующее в App Store, более нельзя ни на iPhone, ни на iPad. К моменту выпуска материала новые способы обхода этого ограничения найдены не были.

Это удар в первую очередь по россиянам. Apple массово удаляет из App Store приложения российских компаний, попавших под санкции, и в первую очередь это касается банков. Финорганизации раз за разом пытаются прорваться в App Store, меняя название, дизайн и даже издателя своих приложений, но Apple всегда и весьма оперативно вычисляет их.

В начале лета 2026 г. из App Store исчезли все приложения холдинга VK, в том числе нацмессенджер «Макс». Теперь и их нельзя установить через популярные «костыли».

Знаки были

К моменту выпуска материала Apple официально не комментировала блокировку iMazing и тому подобных сервисов. Также ранее от нее не поступало заявлений о готовящихся ограничениях.

Между тем, были признаки, которые оказались предвестниками блокировки. Первые жалобы на проблемы с работой iMazing и его аналогов появились в Сети 20 августа 2026 г. Впрочем, на тот момент проблема не была массовой – она стала таковой лишь неделю спустя, когда факт блокировки стал очевидным.

Работает – не лезь

Практика показала, что блокировка iMazing не повлияла на работоспособность приложений, ранее вручную установленных на iPhone или iPad. Они функционируют как прежде, по крайней мере, пока что.

Если Apple не введет дополнительные ограничения со своей стороны, то такой софт будет работать и дальше. Следует лишь отключить автоматическое его обновление и в принципе не удалять его со своего смартфона или планшета.

Опционально можно воспользоваться веб-версиями нужных приложений, если таковые имеются. Apple не сможет заблокировать их, поскольку они работают через браузер.

У соседа трава зеленее

Блокировка iMazing – пополнение в копилке ограничений экосистемы Apple. В Android подобных сервисов пока нет – эта ОС и без них умеет работать со сторонними магазинами приложений. Без этой опции не было бы, к примеру, работающего с мая 2022 г. отечественного RuStore.

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Google тоже удаляет из своего фирменного магазина российские приложения. К концу лета 2026 г. в нем не было, к примеру, утилит «Авито», Сбербанка, «Т-Банка» и холдинга VK, но любую из них можно было установить или из стороннего магазина, или вручную через АРК-файл.

Впрочем, здесь тоже не все так гладко. Как сообщал CNews, в августе 2026 г. Google сильно усложнила процесс самостоятельной установки приложений через АРК – теперь нужно прождать 24 часа, чтобы Google дала на это разрешение. Столь значительное неудобно объясняется заботой о безопасности пользователей.

Геннадий Ефремов

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