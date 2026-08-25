Россияне будут платить за сотовую связь цифровыми рублями. Пока по желанию

В России появится возможность оплачивать сотовую связь цифровыми рублями – новой формой нацвалюты, распространение которой начнется 1 сентября 2026 г. Делать такую форму оплаты принудительной или основной операторы пока не планируют. Россияне относятся к цифровому рублю весьма холодно.

Рубль из нулей и единиц

Российские сотовые операторы запустят оплату своих услуг цифровым рублем. Как пишут «Ведомости», такую опцию своим абонентам предоставят в первую очередь крупнейшие компании – МТС, «Ростелеком» и «Мегафон». Виртуальных операторов издание не упоминает. «Билайн» от комментариев отказался.

Цифровой рубль – это третья форма национальной валюты России, помимо наличной и безналичной. Его широкое распространение начнется 1 сентября 2026 г.

Все без исключения операции с цифровыми рублями будут осуществляться непосредственно через ИТ-платформу российского Центробанка. Россиянам потребуется открывать специальные цифровые кошельки, но, правда, сделать это можно будет через любой банк, а доступ к этим кошелькам будет предоставлен через привычные банковские приложения.

ededchechine на Freepik Десятки миллионов россиян по всей стране ежедневно расплачиваются бумажными и металлическими рублями, а не виртуальными

Пополнить счет цифрового рубля можно будет через приложение любого банка. Также деньги из этого кошелька можно будет вывести на обычный счет в банке в любое время, отмечено на сайте Центробанка. Один человек может открыть только один кошелек цифрового рубля.

Кто готовится

Среди операторов связи в числе первых о готовности внедрить цифровой рубль как форму оплаты объявил МТС. Он сообщил CNews об этом 24 августа 2026 г., отметив, что оплата цифровым рублем будет распространяться на все сервисы, где интегрирован модуль «МТС Pay».

Отдельно представители оператора подчеркнули, что возможность оплаты цифровым рублем не привязана к отдельным категориям товаров и услуг. «С 1 сентября (2026 г. – прим. CNews) абоненты смогут оплачивать услуги и товары цифровым рублем в приложении «Мой МТС» и интернет магазине МТС», – сказали CNews представители МТС.

В компании добавили, что оплата покупок цифровыми рублями будет схожа по своей механике с проведением операций через Систему быстрых платежей (СБП).

Как пишут «Ведомости», «Ростелеком» тоже готовится внедрить оплату цифровым рублем. Специально для этого он выбрал себе в партнеры крупный российский банк, название которого предпочел не раскрывать.

На начальном этапе в экосистеме «Ростелекома» пользоваться цифровым рублем можно будет только для разовых оплат на официальном сайте оператора. В дальнейшем он планирует постепенное расширение сервиса – в числе прочего появится возможность пользоваться цифровым рублем в личном кабинете абонента, заявил изданию представитель оператора.

Временно или постоянно

«Мегафон» тоже готовится к внедрению цифрового рубля. Представитель оператора сообщил «Ведомостям», что на первом этапе эта форма валюты «будет использоваться как дополнительный способ платежа».

В подробности о том, почему цифровой рубль будет дополнительным только на начальном этапе, и станет ли он обязательным или основным методом оплаты в будущем, представитель «Мегафона» вдаваться не стал.

Важно отметить, что далеко не все компании в России будут обязаны сразу, с 1 сентября 2026 г. начать принимать оплату цифровым рублем. Это относится к крупнейшим банкам и торговым компаниям с годовой выручкой более 120 млн руб., подчеркивают «Ведомости».

Как заявила в интервью на сайте Центробанка директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина 21 августа 2026 г., с 1 сентября 2026 г. возможность проведения операций с цифровым рублем должны обеспечить крупнейшие банки страны, а бизнес с годовой выручкой от 120 млн руб. обязан принимать цифровые рубли к оплате.

Другие банки с универсальной лицензией, а вместе с ними и торговые компании с годовой выручкой свыше 30 млн руб. могут тянуть с внедрением цифрового рубля до 1 сентября 2027 г. Всем прочим банкам и продавцам с годовой выручкой менее 30 млн руб. дана отсрочка до 1 сентября 2028 г.

Он нам и вовсе не нужон, цифровой рубль ваш

Россияне весьма прохладно относятся к введению цифрового рубля. В июле 2025 г. CNews писал, что почти половина жителей страны (40%) не видят никаких преимуществ в нем. В 2024 г. таких насчитывалось 31%.

На это указали результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Респонденты выявили всего лишь несколько преимуществ цифрового рубля, например, безопасность и защиту от кражи и мошенников – этот вариант выбрали 10%. По 3% считают преимуществом более удобную форму расчетов и контроль со стороны государства.

В то же время недостатков у цифрового рубля россияне нашли больше. На первом месте – угроза утечки персональных данных (12% опрошенных), на третьем – зависимость от интернета (6%), который в России то замедляют, то вовсе блокируют, на четвертом – сложность в использовании (6%). Второе место среди недостатков занимает контроль со стороны властей (8%), который к преимуществам цифрового рубля отнесли лишь 3% граждан.

Эксперты, опрошенные «Ведомостями» в конце августа 2026 г., полагают, что в ближайшие годы россиян, желающих платить за сотовую связь цифровым рублем, будет немного. Так считает, в частности, ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова. По ее мнению, технология еще «не обкатана», и россиянам потребуется время, чтобы привыкнуть к ней.

С Мильчаковой согласен управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Он не сомневается – в первые месяцы после 1 сентября 2026 г. на цифровой рубль будут приходиться «считанные доли процентов» от общего количества транзакций россиян за услуги связи.