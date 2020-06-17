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DeviceLock представила вторую бета-версию DeviceLock DLP 9

Безопасность Новости поставщиков
, Текст: Владимир Бахур

DeviceLock выпустила вторую бета-версию программного комплекса DeviceLock DLP 9, предназначенного для предотвращения инсайдерских утечек данных.

В новой версии DeviceLock DLP 9 бета 2 расширены возможности компонента UAM (User Activity Monitoring), предоставляющего возможность мониторинга действий пользователя, а также оптимизирован функционал «пользовательских досье» (User dossiers), позволяющих службам информационной безопасности анализировать его активность.

В числе новых возможностей UAM опция «Pause while inactive», которая позволяет останавливать мониторинг действий пользователя в случае его неактивности. Кроме того, повышены стабильность и функциональность процессов записи клавиатурного ввода, устранены недочеты в работе функции записи паролей и добавлены множественные улучшения и исправления в интерфейс пользователя.

Среди новых возможностей User dossiers включение дополнительной информации о пользователе из каталога Active Directory или других LDAP-источников. «Индикатор лояльности» получил возможность сравнения показателей конкретного пользователя и средних показателей выбранной группы. Также расширен диапазон доступной для просмотра пользовательской активности, в который добавлена опция сравнения с групповыми индикаторами.

В User dossiers включены списки наиболее часто срабатывавших контентно-зависимых правил, оптимизированы процессы предварительной обработки данных в целях уменьшения задержек отклика и отображения, а также реализована консолидация журналов компонента UAM в рамках общего механизма консолидации серверных журналов. В графы связей добавлено отображение пользовательских доменных имен как идентификаторов для контактов.

«Режим самоизоляции вызвал не только рост спроса на инструменты борьбы с утечками данных, но и показал нам направления развития функционала этих систем, важность которых ранее не была бесспорна, - отметил основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян. – В частности, мы видим резкий рост числа инцидентов, связанных не только с активностью киберпреступников, но и некомпетентностью сотрудников. При этом зачастую у компаний и банков попросту не хватает ресурсов для «ручного» расследования подобных случаев».

Одновременно с DeviceLock DLP 9 бета 2 был представлен обновленный комплекс DeviceLock DLP 8.3 с улучшенным контролем мессенджера WhatsApp, социальной сети Facebook, почтового веб-сервиса Mail.ru и актуализированным контролем мессенджера ICQ.

Также в новой версии были расширены возможности контроля сервиса видеоконференций Zoom, снижено влияние на производительность терминальных серверов при активированном перехвате почтового протокола MAPI, оптимизирована обработка файлов Microsoft Excel и Adobe PDF и реализована поддержка ОС Windows 10 версии 2004 (20H1).



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