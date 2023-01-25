Netlab и CyberPower подписали дистрибьюторское соглашение

Netlab, широкопрофильный российский дистрибьютор компьютерной техники и комплектующих, и CyberPower, производитель решений для защиты электропитания, объявили о подписании дистрибьюторского соглашения. Статус дистрибьютора предоставляет Netlab полномочия осуществлять поставки всего ассортимента продукции CyberPower на российский рынок.

Компания CyberPower – поставщик профессиональных решений для дома, офиса и центров обработки данных, обладатель более 250 международных патентов в области защиты электропитания. Компания занимается производством источников бесперебойного питания (ИБП) для промышленной автоматизации, нефтегазовой отрасли, защиты телекоммуникационного, офисного, компьютерного, сетевого оборудования.

В арсенале производителя также есть оборудование для создания комплексных решений: PDU, стабилизаторы, аккумуляторные батареи, стойки и стеллажи, системы мониторинга и удаленного управления, программные продукты для управления энергопитанием.

Весь товарный ряд производителя будет доступен партнерам компании Netlab для обеспечения комплексных поставок и возможности решения широкого круга задач при создании системы гарантированного питания.

«Заключение дистрибьюторского соглашения с компанией Netlab полностью согласуется с нашей стратегией дальнейшего развития и укрепления позиций на российском рынке. Netlab относится к одной из старейших компаний на ИТ-рынке, обладает богатым опытом, высокой репутацией, обширной партнерской сетью и отлаженными логистическими процессами. Уверены, что более тесное сотрудничество наших компаний даст синергетический эффект для развития бизнеса», – сказал Сергей Антонов, директор по дистрибуции представительства компании CyberPower по России и странам СНГ.

«Несмотря на изменившийся ландшафт на российском рынке источников бесперебойного питания, CyberPower остается надежным поставщиком профессиональных решений. Укрепление отношений с вендором откроет для наших партнеров доступ к технологичным продуктам и решениям, позволит комплексно работать со сложными проектами», – отметил директор департамента дистрибуции Netlab Сергей Саакян.