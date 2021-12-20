Treolan подписала дистрибьюторское соглашение с Cyberpower

Treolan (входит в группу «Ланит») и Cyberpower, производитель профессиональных решений для защиты электропитания, объявили о начале сотрудничества. С момента подписания дистрибьюторского контракта в декабре 2021 г. Treolan занялся поставками первых партий оборудования вендора через свой партнерский канал.

Компания Cyberpower – поставщик профессиональных решений для дома, офиса и центров обработки данных, обладатель более 250 международных патентов в области защиты электропитания, занимается производством источников бесперебойного питания (ИБП) для промышленной автоматизации, нефтегазовой отрасли, комплекса ЖКХ, телекоммуникационного, офисного и компьютерного оборудования.

В арсенале производителя также есть оборудование для создания полноценных комплексных решений: PDU, стабилизаторы, аккумуляторные батареи, стойки и стеллажи, программные продукты для управления энергопитанием и другие.

Александр Ромахов, старший менеджер по продукции компании Treolan, сказал: «Мы продолжаем активно развивать свой портфель систем бесперебойного питания. Заключение контракта с Cyberpower, одним из лидеров рынка – это очень важный и позитивный шаг для нас. В качестве официального дистрибьютора мы будем предлагать партнерам помощь в подборе оборудования, регистрации проектных сделок, а также постараемся обеспечить лучшую складскую доступность».

Татьяна Проворова, директор по маркетингу российского представительства компании Cyberpower, отметила: «Подписание дистрибьюторского соглашения с компанией Treolan способствует дальнейшему росту и укреплению бренда Cyberpower на российском рынке систем гарантированного электропитания, что полностью отвечает стратегии компании. Со своей стороны, мы настроены на максимально плодотворное, доверительное сотрудничество, и именно в этом видим успех будущих взаимоотношений с дистрибьютором, новыми партнерами и заказчиками».

Сергей Антонов, директор по дистрибуции компании Cyberpower, сказал: «Сотрудничество с компанией Treolan позволит Cyberpower сформировать качественную доступность оборудования в рамках развития направления проектной дистрибуции, а также обеспечить сопровождение крупных проектов с применением Smart-решений и мощных систем бесперебойного питания».