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Система гарантированного питания CyberPower для хлебокомбината

Завершена инсталляция системы гарантированного питания CyberPower мощностью 60кВА с батарейным массивом, обеспечивающим один час автономной работы серверного оборудования на АО «Владимирский хлебокомбинат».

Ключевыми особенностями хлебопекаренного производства являются непрерывность технологического процесса и недопустимость длительного хранения готовой продукции. Это и оказывает решающее влияние на все стороны хозяйственной деятельности предприятия, тем более сейчас, на современном с технической и технологической стороны производстве.

Летом 2021 г. была обновлена система гарантированного питания для серверной комнаты, в составе которой 15 боевых серверов, обеспечивающие производственные процессы. Для непрерывной защиты и обеспечения высококачественного электропитания в любой момент времени и в любой ситуации был выбран промышленный трехфазный источник бесперебойного питания CyberPower HSTP3T60KE. Показатели КПД этой модели достигают 96% в нормальном режиме и поднимаются до 98% в ECO-режиме. Инновационный подход позволяет при этом снижать тепловую нагрузку на сам ИБП, что, в свою очередь, снижает издержки на утилизацию выделяемого тепла и благоприятно сказывается на надежности системы в целом. Дополнительно среди особенностей системы можно отметить наличие независимого зарядного устройства, холодный старт, порт аварийного отключения EPO, богатые возможности по мониторингу и управлению системой.

Среди обязательных требований заказчика была указана необходимость обеспечить один час работы серверного оборудования в автономном режиме. Для выполнения этого условия ИБП был дополнен батарейным массивом, состоящим из 20 штук свинцово-кислотных аккумуляторов емкостью 200Ач каждая.

За надежность и непрерывность работы этого массива отвечает система мониторинга и управления аккумуляторными батареями BMS CyberPower (Battery Management Systems), в составе которой контроллер сбора и обработки информации BM l00 и размещенные на аккумуляторных батареях датчики BP100-12V. Батарейные датчики контролируют температуру, напряжение и внутреннее сопротивление каждой аккумуляторной батареи. В режиме подзаряда батарей напряжение выравнивается между всеми аккумуляторами цепи, предотвращая перезаряд и преждевременную деградацию каждой АКБ, повышая, тем самым, общую устойчивость и срок службы батарейного массива в целом.

Таким образом, мониторинг каждого узла системы гарантированного питания полностью автоматизирован и передает информацию в режиме реального времени.

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