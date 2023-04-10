Новая линейка онлайн ИБП CyberPower – Online S – башенного типа

Компания CyberPower, производитель ИБП, дополнила новыми моделями большей мощности серию Online S. Теперь в линейке онлайн ИБП серии Online S башенного типа доступны новые модели в мощностях 6кВА и 10кВА - OLS6000E и OLS10000E. Об этом CNews сообщили представители CyberPower.

ИБП двойного преобразования с выходным сигналом в виде чистой синусоиды и нулевым временем переключения обеспечат эффективную защиту критически важного, чувствительного к качеству электропитания оборудования. Спектр применения новинок может быть очень широк – это серверное, телекоммуникационное, промышленное оборудование в самых разных отраслях. Благодаря форм-фактору «башня» модели нетребовательны к месту установки.

Модели поддерживают функцию удаленного мониторинга и управления (SNMP/HTTP).

ИБП Online S

Каждая из представленных моделей имеет возможность подключения до 15 внешних батарейных модулей для увеличения времени автономной работы. Есть функция интеллектуальной зарядки аккумуляторных батарей, что позволяет бережно относиться к их ресурсу. Также есть возможность переключения в режим ручного байпаса, который позволит провести техническое обслуживание без прекращения энергоснабжения защищаемого оборудования. Новые модели имеют возможность параллельной работы, что позволяет быстро увеличить мощность и время автономной работы. В параллель можно поставить до четырех устройств. Для каждого устройства устанавливается свой массив батарей. Тип входного и выходного подключения - клеммная колодка. В моделях установлен порт аварийного отключения (EPO).

Таким образом, среди основных преимуществ новой серии: топология двойного преобразования; нулевое время переключения на работу от батарей; чистая синусоида выходного напряжения; ручной байпас, для проведения технического обслуживания; возможность параллельной работы; защита от всплесков и скачков напряжения; возможность подключения внешних батарейных блоков; совместимость с генераторами; порт аварийного отключения; управление зарядом батареи (SBM); энергосберегающая технология; информативный ЖК-экран; SNMP/HTTP возможность удаленного управления.

Устройства просты в установке, не требуют специального обслуживания, имеют стандартный набор коммуникационных портов RS232, USB и слот для SNMP карты. Для эффективного мониторинга состояния сети и управления ИБП производитель предлагает использовать профессиональное программное обеспечение PowerPanel Business Edition.

Олег Мотовилов, директор beeline cloud (Облачный бизнес ПАО «Вымпелком») — о развитии первого в России secure cloud провайдера Маркет

Новая серия ИБП Online S башенного типа на сегодняшний день включает шесть моделей ИБП:

- младшие модели: OLS1000E, OLS1500E, OLS2000E, OLS3000E – обзор на которые выходил ранее.

- старшие модели: OLS6000E, OLS10000E.

Новинки доступны к заказу у дистрибьюторов.